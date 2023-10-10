В трех курганских микрорайонах на сутки отключат воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на сутки отключат холодную воду в нескольких микрорайонах Заозерного жилого массива. Об этом сообщили в «Водном союзе».

«В связи с подключением новых жилых комплексов, расположенных по улице Витебского, к центральному водоснабжению <…> будет ограничено холодное водоснабжение», — рассказали в telegram-канале организации. Воду в трех микрорайонах отключат с утра 13 октября до восьми часов утра 14 октября.

Под отключение попадут несколько домов в пятом, шестом и одиннадцатом микрорайонах Заозерного. Потребителей просят сделать запас воды.