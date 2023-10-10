10 октября 2023

Жителям трех курганских микрорайонов отключат воду перед выходными. Список

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В трех курганских микрорайонах на сутки отключат воду Фото:

В Кургане на сутки отключат холодную воду в нескольких микрорайонах Заозерного жилого массива. Об этом сообщили в «Водном союзе».

«В связи с подключением новых жилых комплексов, расположенных по улице Витебского, к центральному водоснабжению <…> будет ограничено холодное водоснабжение», — рассказали в telegram-канале организации. Воду в трех микрорайонах отключат с утра 13 октября до восьми часов утра 14 октября.

Под отключение попадут несколько домов в пятом, шестом и одиннадцатом микрорайонах Заозерного. Потребителей просят сделать запас воды.

В Кургане на сутки отключат воду в трех микрорайонах Заозерного
В Кургане на сутки отключат воду в трех микрорайонах Заозерного

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В Кургане на сутки отключат холодную воду в нескольких микрорайонах Заозерного жилого массива. Об этом сообщили в «Водном союзе». «В связи с подключением новых жилых комплексов, расположенных по улице Витебского, к центральному водоснабжению <…> будет ограничено холодное водоснабжение», — рассказали в telegram-канале организации. Воду в трех микрорайонах отключат с утра 13 октября до восьми часов утра 14 октября. Под отключение попадут несколько домов в пятом, шестом и одиннадцатом микрорайонах Заозерного. Потребителей просят сделать запас воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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