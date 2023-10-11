В Челябинской области ликвидируют актив сына экс-губернатора Дубровского

Александр Дубровский (в центре) лишился еще одной фирмы Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

В Челябинской области ликвидируется ООО «Песчано-гравийный карьер», принадлежавшее сыну экс-губернатора региона Александру Дубровскому. Это следует из данных сервиса СБИС.

«Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении ООО „Песчано-гравийный карьер“ из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности). Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области. Решение о предстоящем исключении № 7431 опубликовано в журнале „Вестник государственной регистрации“ от 04.10.2023 № 39», — гласит запись в Едином государственном реестре юридических лиц.

Начиная с марта, ФНС заблокировала операции на нескольких банковских счетах предприятия. Сейчас в штате карьера не числится ни одного сотрудника.

Дубровский-младший стал банкротом в конце 2022 года, самостоятельно подав заявление о признании себя финансово несостоятельным. Часть его задолженности сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), главного актива семьи экс-губернатора. Сам Борис Дубровский обанкротился 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего «Монтажника», сейчас он находится за пределами РФ. Представители Дубровских обстоятельства, связанные с банкротством компании и собственным, не комментируют.