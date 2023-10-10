Тюменцы отказываются от новогодних поездок за границу

11 октября 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

По словам тюменского турагента, заметнее всего на новогодние праздники упал спрос на отдых в Египте Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU В Тюмени среди туристов по сравнению с прошлым годом упал спрос на поездки за границу на новогодние праздники. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической компанией «Награда за труд». «Мы заметили снижение спроса, но ждем его повышения ближе к вылету. Горожане сейчас побаиваются принимать какие-то решения и не знают, какая обстановка будет в мире. Мы надеемся, что спрос повысится чуть-чуть позже. Всегда, как ни крути, являлось приоритетом ранее бронирование. Сейчас обстановка, конечно, поменялась», — сообщает Светлана Завьялова. Собеседница агентства добавляет, что сильнее всего среди тюменцев упал спрос на новогодние туры в Египет. По прогнозам турагентов, в зимние месяцы популярностью будет пользоваться Юго-Восточная Азия.

В Тюмени среди туристов по сравнению с прошлым годом упал спрос на поездки за границу на новогодние праздники. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической компанией «Награда за труд». «Мы заметили снижение спроса, но ждем его повышения ближе к вылету. Горожане сейчас побаиваются принимать какие-то решения и не знают, какая обстановка будет в мире. Мы надеемся, что спрос повысится чуть-чуть позже. Всегда, как ни крути, являлось приоритетом ранее бронирование. Сейчас обстановка, конечно, поменялась», — сообщает Светлана Завьялова. Собеседница агентства добавляет, что сильнее всего среди тюменцев упал спрос на новогодние туры в Египет. По прогнозам турагентов, в зимние месяцы популярностью будет пользоваться Юго-Восточная Азия.