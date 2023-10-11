Жительница Курганской области руками оторвала оконную решетку, чтобы украсть сыр

12 октября 2023 в 06:59 Размер текста - 17 +

Суд приговорил женщину к принудительным работам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Курганской области руками оторвала металлическую решетку с окна квартиры, залезла в нее и украла сыр. Помимо этого женщина забрала металлическую цепь и ведущую звезду для бензопилы, сообщается на сайте Сафакулевского районного суда. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимая пришла к квартире потерпевшего, при помощи рук демонтировала с окна металлическую решетку и через оконный проем влезла внутрь. В квартире женщина украла металлическую цепь и ведущую звезду для бензопилы, а также кусок сыра неустановленной массы, находящийся в полиэтиленовом пакете. Своими действиями обвиняемая причинила материальный ущерб на сумму 3000 рублей», — говорится в документе. Подсудимая рассказала, что вместе с мужем распивала алкоголь без закуски, так как у них ее не было и не было денег, чтобы ее купить. В связи с этим у нее возникла идея залезть в квартиру потерпевшего, откуда украсть какое-нибудь имущество, продать его и на вырученные деньги купить необходимое. В суде женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд приговорил виновную к одному году принудительных работ за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Жительница Курганской области руками оторвала металлическую решетку с окна квартиры, залезла в нее и украла сыр. Помимо этого женщина забрала металлическую цепь и ведущую звезду для бензопилы, сообщается на сайте Сафакулевского районного суда. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимая пришла к квартире потерпевшего, при помощи рук демонтировала с окна металлическую решетку и через оконный проем влезла внутрь. В квартире женщина украла металлическую цепь и ведущую звезду для бензопилы, а также кусок сыра неустановленной массы, находящийся в полиэтиленовом пакете. Своими действиями обвиняемая причинила материальный ущерб на сумму 3000 рублей», — говорится в документе. Подсудимая рассказала, что вместе с мужем распивала алкоголь без закуски, так как у них ее не было и не было денег, чтобы ее купить. В связи с этим у нее возникла идея залезть в квартиру потерпевшего, откуда украсть какое-нибудь имущество, продать его и на вырученные деньги купить необходимое. В суде женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд приговорил виновную к одному году принудительных работ за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.