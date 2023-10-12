CNN: ХАМАС может удерживать заложников под землей

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США сотрудничают с Израилем для безопасной отправки американских заложников домой, пишет CNN Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Власти Израиля полагают, что палестинское движение ХАМАС может удерживать заложников под землей. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Представитель ЦАХАЛа сказал, израильские власти считают, что заложников удерживают под землей», — написал CNN. Отмечается, что США сотрудничают с Израилем для безопасной отправки американских заложников домой.

Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. ХАМАС пообещало казнить гражданских пленных в ответ на атаки израильской армии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры с представителями палестинского движения для освобождения заложников.

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Власти Израиля полагают, что палестинское движение ХАМАС может удерживать заложников под землей. Об этом сообщает телеканал CNN. «Представитель ЦАХАЛа сказал, израильские власти считают, что заложников удерживают под землей», — написал CNN. Отмечается, что США сотрудничают с Израилем для безопасной отправки американских заложников домой. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. ХАМАС пообещало казнить гражданских пленных в ответ на атаки израильской армии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры с представителями палестинского движения для освобождения заложников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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