CNN: ХАМАС может удерживать заложников под землей

12 октября 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

США сотрудничают с Израилем для безопасной отправки американских заложников домой, пишет CNN Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Власти Израиля полагают, что палестинское движение ХАМАС может удерживать заложников под землей. Об этом сообщает телеканал CNN. «Представитель ЦАХАЛа сказал, израильские власти считают, что заложников удерживают под землей», — написал CNN. Отмечается, что США сотрудничают с Израилем для безопасной отправки американских заложников домой. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. ХАМАС пообещало казнить гражданских пленных в ответ на атаки израильской армии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры с представителями палестинского движения для освобождения заложников.

Власти Израиля полагают, что палестинское движение ХАМАС может удерживать заложников под землей. Об этом сообщает телеканал CNN. «Представитель ЦАХАЛа сказал, израильские власти считают, что заложников удерживают под землей», — написал CNN. Отмечается, что США сотрудничают с Израилем для безопасной отправки американских заложников домой. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. ХАМАС пообещало казнить гражданских пленных в ответ на атаки израильской армии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры с представителями палестинского движения для освобождения заложников.