CNN: ХАМАС может удерживать заложников под землей

США сотрудничают с Израилем для безопасной отправки американских заложников домой, пишет CNN
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Власти Израиля полагают, что палестинское движение ХАМАС может удерживать заложников под землей. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Представитель ЦАХАЛа сказал, израильские власти считают, что заложников удерживают под землей», —
Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. ХАМАС пообещало казнить гражданских пленных в ответ на атаки израильской армии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры с представителями палестинского движения для освобождения заложников.
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