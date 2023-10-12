Путин пообещал обеспечить Киргизию современным оружием

Россия будет продолжать поставлять Киргизии современное оружие, которое будет использоваться на российской военной базе «Кант». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания по итогам российско-киргизских переговоров.
«Со своей стороны хотел бы заверить, что руководство РФ продолжит уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружения, современной техников и оборудованием», — заявил Владимир Путин. Прямая трансляция с его выступлением шла на телеканале «Россия 24».
Глава РФ также отметил, что Россия продолжает решать бытовые и социальные проблемы военных. К тому же Путин сообщил, что российские власти высоко ценят работу личного состава базы «Кант».
Российский президент впервые в 2023 году посетил Киргизию. Во время визита он заявил, что рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с государством. К тому же во время визита Путина Киргизия ратифицировала соглашение о совместном с Россией создании системы ПВО, сообщает «Национальная служба новостей».
К тому же Путин сообщил, что две страны будут продолжать переходить на расчеты в нацвалютах. После этого глава России планирует принять участие в заседании Совета глав государств СНГ 13 октября, пишет «Национальная служба новостей».
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