Автозавод «Урал» в Миассе стал крупнейшим в Челябинской области импортером из Беларуси. Как 12 октября заявил губернатор Алексей Текслер, предприятия обеих стран заинтересованы в сотрудничестве друг с другом.
«Мы учитываем особый характер отношений наших стран и большую заинтересованность предприятий в сотрудничестве. Сейчас автозавод „Урал“ является основным импортером продукции из Беларуси в Челябинскую область», — сказал Текслер.
В рамках поездки премьер-министра Беларуси Романа Головченко в регион делегация посетила автозавод в Миассе, где представители осмотрели главный конвейер завода, компоненты белорусского производства и модельный ряд автомобилей. За 2023 год предприятие закупило у белорусских производителей карданные валы, шины, рулевые механизмы, гидроцилиндры и другую продукцию.
Наиболее важным направлением сотрудничества Беларуси и Челябинской области Головченко назвал промкооперацию. Стороны обсудили дополнительные ниши, возможные проекты, кроме поставок продукции.
Текслер и Головченко 12 октября возложили венки к Вечному огню в Челябинске. В ходе деловой программы достигнуты договоренности о поставках в Беларусь агродронов. В свою очередь, белорусы будут продавать в регионе шины, строительно-дорожную технику, бытовую химию и продукцию легкой промышленности. В ходе визита объявлено о планируемом запуске авиасообщения Челябинска с Минском.
Гендиректор Павел Яковлев показал новые разработки миасцев
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Миасский автозавод является крупнейшим импортером комплектующих из Беларуси
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Премьер-министр Роман Головченко осмотрел модельный ряд автомобилей
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Стороны обсудили перспективные направления для сотрудничества
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
В ходе визита представители делегации познакомились с работой главного конвейера
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Автозавод «Урал» в Миассе стал крупнейшим в Челябинской области импортером из Беларуси. Как 12 октября заявил губернатор Алексей Текслер, предприятия обеих стран заинтересованы в сотрудничестве друг с другом. «Мы учитываем особый характер отношений наших стран и большую заинтересованность предприятий в сотрудничестве. Сейчас автозавод „Урал“ является основным импортером продукции из Беларуси в Челябинскую область», — сказал Текслер. В рамках поездки премьер-министра Беларуси Романа Головченко в регион делегация посетила автозавод в Миассе, где представители осмотрели главный конвейер завода, компоненты белорусского производства и модельный ряд автомобилей. За 2023 год предприятие закупило у белорусских производителей карданные валы, шины, рулевые механизмы, гидроцилиндры и другую продукцию. Наиболее важным направлением сотрудничества Беларуси и Челябинской области Головченко назвал промкооперацию. Стороны обсудили дополнительные ниши, возможные проекты, кроме поставок продукции. Текслер и Головченко 12 октября возложили венки к Вечному огню в Челябинске. В ходе деловой программы достигнуты договоренности о поставках в Беларусь агродронов. В свою очередь, белорусы будут продавать в регионе шины, строительно-дорожную технику, бытовую химию и продукцию легкой промышленности. В ходе визита объявлено о планируемом запуске авиасообщения Челябинска с Минском.