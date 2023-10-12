Автозавод в Миассе стал крупнейшим челябинским импортером из Беларуси. Фото

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Депутаты заксобрания на автозаводе «Урал» в Миассе. Челябинск, уралаз, автозавод урал, конвейер
Миасский автозавод стал крупнейшим в регионе импортером из Беларуси Фото:

Автозавод «Урал» в Миассе стал крупнейшим в Челябинской области импортером из Беларуси. Как 12 октября заявил губернатор Алексей Текслер, предприятия обеих стран заинтересованы в сотрудничестве друг с другом.

«Мы учитываем особый характер отношений наших стран и большую заинтересованность предприятий в сотрудничестве. Сейчас автозавод „Урал“ является основным импортером продукции из Беларуси в Челябинскую область», — сказал Текслер.

В рамках поездки премьер-министра Беларуси Романа Головченко в регион делегация посетила автозавод в Миассе, где представители осмотрели главный конвейер завода, компоненты белорусского производства и модельный ряд автомобилей. За 2023 год предприятие закупило у белорусских производителей карданные валы, шины, рулевые механизмы, гидроцилиндры и другую продукцию.

Наиболее важным направлением сотрудничества Беларуси и Челябинской области Головченко назвал промкооперацию. Стороны обсудили дополнительные ниши, возможные проекты, кроме поставок продукции.

Текслер и Головченко 12 октября возложили венки к Вечному огню в Челябинске. В ходе деловой программы достигнуты договоренности о поставках в Беларусь агродронов. В свою очередь, белорусы будут продавать в регионе шины, строительно-дорожную технику, бытовую химию и продукцию легкой промышленности. В ходе визита объявлено о планируемом запуске авиасообщения Челябинска с Минском.

Гендиректор Павел Яковлев показал новые разработки миасцев
Гендиректор Павел Яковлев показал новые разработки миасцев
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Миасский автозавод является крупнейшим импортером комплектующих из Беларуси
Миасский автозавод является крупнейшим импортером комплектующих из Беларуси
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Премьер-министр Роман Головченко осмотрел модельный ряд автомобилей
Премьер-министр Роман Головченко осмотрел модельный ряд автомобилей
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Стороны обсудили перспективные направления для сотрудничества
Стороны обсудили перспективные направления для сотрудничества
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В ходе визита представители делегации познакомились с работой главного конвейера
В ходе визита представители делегации познакомились с работой главного конвейера
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Автозавод «Урал» в Миассе стал крупнейшим в Челябинской области импортером из Беларуси. Как 12 октября заявил губернатор Алексей Текслер, предприятия обеих стран заинтересованы в сотрудничестве друг с другом. «Мы учитываем особый характер отношений наших стран и большую заинтересованность предприятий в сотрудничестве. Сейчас автозавод „Урал“ является основным импортером продукции из Беларуси в Челябинскую область», — сказал Текслер. В рамках поездки премьер-министра Беларуси Романа Головченко в регион делегация посетила автозавод в Миассе, где представители осмотрели главный конвейер завода, компоненты белорусского производства и модельный ряд автомобилей. За 2023 год предприятие закупило у белорусских производителей карданные валы, шины, рулевые механизмы, гидроцилиндры и другую продукцию. Наиболее важным направлением сотрудничества Беларуси и Челябинской области Головченко назвал промкооперацию. Стороны обсудили дополнительные ниши, возможные проекты, кроме поставок продукции. Текслер и Головченко 12 октября возложили венки к Вечному огню в Челябинске. В ходе деловой программы достигнуты договоренности о поставках в Беларусь агродронов. В свою очередь, белорусы будут продавать в регионе шины, строительно-дорожную технику, бытовую химию и продукцию легкой промышленности. В ходе визита объявлено о планируемом запуске авиасообщения Челябинска с Минском.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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