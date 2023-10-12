В секторе Газа резко увеличилось число погибших при атаках Израиля

12 октября 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Война в Израиле с ХАМАС идет с 7 октября Фото: ATEF SAFADI новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Число погибших в секторе Газа из-за войны с Израилем достигло 1417 человек. Такими данными делится Минздрав Газы. «Число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 1417, пострадали более 6 268 человек», — передает Минздрав Газы в своем аккаунте на Facebook (принадлежит Meta, которая в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Ранее сообщалось о 1,2 тысячи погибших. По последним данным, в Израиле с 7 октября погибли 1300 человек. Во время войны в Израиле также погибли 11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ. Конфликт может обостриться из-за планов ливанского движения «Хезболла» открыть второй фронт. Боевые действия в Израиле начались 7 октября. Газета The Times писала, что сторонники палестинского движения ХАМАС устраивают беспорядки в Европе, конкретно в Британии.

Число погибших в секторе Газа из-за войны с Израилем достигло 1417 человек. Такими данными делится Минздрав Газы. «Число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 1417, пострадали более 6 268 человек», — передает Минздрав Газы в своем аккаунте на Facebook (принадлежит Meta, которая в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Ранее сообщалось о 1,2 тысячи погибших. По последним данным, в Израиле с 7 октября погибли 1300 человек. Во время войны в Израиле также погибли 11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ. Конфликт может обостриться из-за планов ливанского движения «Хезболла» открыть второй фронт. Боевые действия в Израиле начались 7 октября. Газета The Times писала, что сторонники палестинского движения ХАМАС устраивают беспорядки в Европе, конкретно в Британии.