В секторе Газа резко увеличилось число погибших при атаках Израиля

Число погибших в секторе Газа из-за войны с Израилем достигло 1417 человек. Такими данными делится Минздрав Газы.
«Число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 1417, пострадали более 6 268 человек», — передает Минздрав Газы в своем аккаунте на Facebook (принадлежит Meta, которая в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Ранее сообщалось о 1,2 тысячи погибших. По последним данным, в Израиле с 7 октября погибли 1300 человек.
Во время войны в Израиле также погибли 11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ. Конфликт может обостриться из-за планов ливанского движения «Хезболла» открыть второй фронт.
Боевые действия в Израиле начались 7 октября. Газета The Times писала, что сторонники палестинского движения ХАМАС устраивают беспорядки в Европе, конкретно в Британии.
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