В секторе Газа резко увеличилось число погибших при атаках Израиля

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Война в Израиле с ХАМАС идет с 7 октября
Война в Израиле с ХАМАС идет с 7 октября Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Число погибших в секторе Газа из-за войны с Израилем достигло 1417 человек. Такими данными делится Минздрав Газы.

«Число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 1417, пострадали более 6 268 человек», — передает Минздрав Газы в своем аккаунте на Facebook (принадлежит Meta, которая в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Ранее сообщалось о 1,2 тысячи погибших. По последним данным, в Израиле с 7 октября погибли 1300 человек.

Во время войны в Израиле также погибли 11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ. Конфликт может обостриться из-за планов ливанского движения «Хезболла» открыть второй фронт.

Боевые действия в Израиле начались 7 октября. Газета The Times писала, что сторонники палестинского движения ХАМАС устраивают беспорядки в Европе, конкретно в Британии.

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Число погибших в секторе Газа из-за войны с Израилем достигло 1417 человек. Такими данными делится Минздрав Газы. «Число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 1417, пострадали более 6 268 человек», — передает Минздрав Газы в своем аккаунте на Facebook (принадлежит Meta, которая в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Ранее сообщалось о 1,2 тысячи погибших. По последним данным, в Израиле с 7 октября погибли 1300 человек. Во время войны в Израиле также погибли 11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ. Конфликт может обостриться из-за планов ливанского движения «Хезболла» открыть второй фронт. Боевые действия в Израиле начались 7 октября. Газета The Times писала, что сторонники палестинского движения ХАМАС устраивают беспорядки в Европе, конкретно в Британии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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