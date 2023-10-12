Безвластие в думе Екатеринбурга завершено: спустя месяц избран спикер

Анну Гурарий спустя месяц избрали спикером думы Екатеринбурга

13 октября 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Анну Гурарий утвердили единогласно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Депутаты новой думы Екатеринбурга избрали спикером Анну Гурарий — 33-летнего директора департамента политологии и социологии УрФУ. Ее кандидатуру, выдвинутую «Единой Россией», поддержали все присутствующие на внеочередном заседании, передает корреспондент URA.RU. «Уверен, что мы — депутаты и партия „Единая Россия“ — сделали правильный выбор. И Анна Гурарий вместе с депутатами, главой города, губернатором и горожанами сделает наш любимый город еще лучше и уютней», — анонсировал Вихарев. Сама Гурарий после голосования поблагодарила губернатора Евгения Куйвашева, мэра Алексея Орлова и партию. А также дала понять, что настроена на продуктивное взаимодействие с мэрией. О том, что Гурарий должна возглавить думу, URA.RU сообщило еще 13 сентября, сразу после выборов. В тот день Орлов согласовывал новичка городской политики с кадровой комиссией «Единой России». Избрание Гурарий только официально переносилось дважды — 19 сентября и 10 октября. Основная версия — долгое согласование с администрацией президента РФ и УФСБ. Однако было и множество неофициальных версий — например, что назначение Гурарий, поддержанной на выборах «Синарой», тормозят промышленники, возмущенные тем, что Орлов и Куйвашев приняли решение, не обсудив его с теми, кто помог администрации во время кампании. А кто-то затянувшееся избрание Гурарий связывал с желанием политического вице-губернатора Олега Чемезова все же провести Вихарева в спикеры. Но и Чемезов, и представители Вихарева это опровергают. До последнего звучали фамилии и других претендентов — бывшего спикера Игоря Володина (протеже миллиардера Виталия Кочеткова) и экс-спецслужбиста Сергея Павленко, которого поддерживают УГМК и — особенно — РМК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты новой думы Екатеринбурга избрали спикером Анну Гурарий — 33-летнего директора департамента политологии и социологии УрФУ. Ее кандидатуру, выдвинутую «Единой Россией», поддержали все присутствующие на внеочередном заседании, передает корреспондент URA.RU. «Уверен, что мы — депутаты и партия „Единая Россия“ — сделали правильный выбор. И Анна Гурарий вместе с депутатами, главой города, губернатором и горожанами сделает наш любимый город еще лучше и уютней», — анонсировал Вихарев. Сама Гурарий после голосования поблагодарила губернатора Евгения Куйвашева, мэра Алексея Орлова и партию. А также дала понять, что настроена на продуктивное взаимодействие с мэрией. О том, что Гурарий должна возглавить думу, URA.RU сообщило еще 13 сентября, сразу после выборов. В тот день Орлов согласовывал новичка городской политики с кадровой комиссией «Единой России». Избрание Гурарий только официально переносилось дважды — 19 сентября и 10 октября. Основная версия — долгое согласование с администрацией президента РФ и УФСБ. Однако было и множество неофициальных версий — например, что назначение Гурарий, поддержанной на выборах «Синарой», тормозят промышленники, возмущенные тем, что Орлов и Куйвашев приняли решение, не обсудив его с теми, кто помог администрации во время кампании. А кто-то затянувшееся избрание Гурарий связывал с желанием политического вице-губернатора Олега Чемезова все же провести Вихарева в спикеры. Но и Чемезов, и представители Вихарева это опровергают. До последнего звучали фамилии и других претендентов — бывшего спикера Игоря Володина (протеже миллиардера Виталия Кочеткова) и экс-спецслужбиста Сергея Павленко, которого поддерживают УГМК и — особенно — РМК.