12 октября 2023

На Ямале отстранили от полетов самолет крупной авиакомпании

Самолет Utair на Ямале отстранили от полетов из-за экстренной посадки
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, зал ожидания, utair, посадочные места
Судно не имело повреждений, но все равно снято с полетов Фото:

На Ямале от полетов отстранено воздушное судно авиакомпании Utair. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаинцидент». Такое решение приняли после аварийной посадки рейса, следующего в поселок Сабетту.

«При заходе на посадку в аэропорт Сабетта и получении информации о неблагоприятной погоде, командир судна принял решение следовать на запасной аэродром Утренний. В процессе набора высоты произошел отказ основных авиагоризонтов. Полет и посадка производились по исправному резервному авиагоризонту. Посадка произвелась благополучно. Судно повреждений не имеет, но отстранено от полетов», — указано в сообщении.

Самолет принадлежит компании Utair. Агентство направило запрос на адрес компании. Ответ ожидается.

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На Ямале от полетов отстранено воздушное судно авиакомпании Utair. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаинцидент». Такое решение приняли после аварийной посадки рейса, следующего в поселок Сабетту. «При заходе на посадку в аэропорт Сабетта и получении информации о неблагоприятной погоде, командир судна принял решение следовать на запасной аэродром Утренний. В процессе набора высоты произошел отказ основных авиагоризонтов. Полет и посадка производились по исправному резервному авиагоризонту. Посадка произвелась благополучно. Судно повреждений не имеет, но отстранено от полетов», — указано в сообщении. Самолет принадлежит компании Utair. Агентство направило запрос на адрес компании. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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