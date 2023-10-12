На Ямале отстранили от полетов самолет крупной авиакомпании

На Ямале от полетов отстранено воздушное судно авиакомпании Utair. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаинцидент». Такое решение приняли после аварийной посадки рейса, следующего в поселок Сабетту.
«При заходе на посадку в аэропорт Сабетта и получении информации о неблагоприятной погоде, командир судна принял решение следовать на запасной аэродром Утренний. В процессе набора высоты произошел отказ основных авиагоризонтов. Полет и посадка производились по исправному резервному авиагоризонту. Посадка произвелась благополучно. Судно повреждений не имеет, но отстранено от полетов», — указано в сообщении.
Самолет принадлежит компании Utair. Агентство направило запрос на адрес компании. Ответ ожидается.
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