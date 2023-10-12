На Ямале отстранили от полетов самолет крупной авиакомпании

Самолет Utair на Ямале отстранили от полетов из-за экстренной посадки

13 октября 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Судно не имело повреждений, но все равно снято с полетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Ямале от полетов отстранено воздушное судно авиакомпании Utair. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаинцидент». Такое решение приняли после аварийной посадки рейса, следующего в поселок Сабетту. «При заходе на посадку в аэропорт Сабетта и получении информации о неблагоприятной погоде, командир судна принял решение следовать на запасной аэродром Утренний. В процессе набора высоты произошел отказ основных авиагоризонтов. Полет и посадка производились по исправному резервному авиагоризонту. Посадка произвелась благополучно. Судно повреждений не имеет, но отстранено от полетов», — указано в сообщении. Самолет принадлежит компании Utair. Агентство направило запрос на адрес компании. Ответ ожидается.

На Ямале от полетов отстранено воздушное судно авиакомпании Utair. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаинцидент». Такое решение приняли после аварийной посадки рейса, следующего в поселок Сабетту. «При заходе на посадку в аэропорт Сабетта и получении информации о неблагоприятной погоде, командир судна принял решение следовать на запасной аэродром Утренний. В процессе набора высоты произошел отказ основных авиагоризонтов. Полет и посадка производились по исправному резервному авиагоризонту. Посадка произвелась благополучно. Судно повреждений не имеет, но отстранено от полетов», — указано в сообщении. Самолет принадлежит компании Utair. Агентство направило запрос на адрес компании. Ответ ожидается.