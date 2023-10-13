Эрдоган сказал Макрону, как закончить войну Израиля и Палестины

Эрдоган: конфликт на Ближнем Востоке закончится после создания двух государств

13 октября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Военный конфликт Израиля и Палестины можно завершить путем создания двух отдельных государств с четкими границами. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном. «Эрдоган заявил, что международное сообщество должно прислушаться к предложениям Турции на основе решения о двух государствах, чтобы навсегда устранить проблему», — передает слова Эрдогана турецкий телеканал TRT Haber. При этом глава Франции отметил, что после решения противоречий на Ближнем Востоке миру будет спокойнее. В основном Эрдоган и Макрон обсуждали гуманитарную ситуацию в Израиле. Турция выступает за соблюдение прав человек, страна осуждает действия сектора Газа против невинных гражданских, отметил лидер Турции. После Второй мировой войны на территории Палестины появилось государство Израиль. Это входило в план ООН по разделу страны. Спустя время территория Израиля расширялась, а Палестины — сокращалась. Новый виток в конфликте произошел 7 октября 2023 года, когда в Израиле началась война с сектором Газа (территория принадлежит Палестине). В первые дни противостояния армия Израиля (ЦАХАЛ) отбивала боевиков из Газы. Потом ЦАХАЛ объявил о планах провести наземную операцию в Газе. Если это произойдет, то ливанское движение «Хезболла» отправит своих боевиков в Израиль. «Утро.ру» пишет, что в США подтвердили ситуацию, в которой их оружие оказалось в ХАМАС. Штаты поддерживают в этом конфликте Израиль.