Эрдоган сказал Макрону, как закончить войну Израиля и Палестины

Эрдоган: конфликт на Ближнем Востоке закончится после создания двух государств
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Эммануэлем Макроном ситуацию в Израиле Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Военный конфликт Израиля и Палестины можно завершить путем создания двух отдельных государств с четкими границами. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном.

«Эрдоган заявил, что международное сообщество должно прислушаться к предложениям Турции на основе решения о двух государствах, чтобы навсегда устранить проблему», — передает слова Эрдогана турецкий телеканал TRT Haber. При этом глава Франции отметил, что после решения противоречий на Ближнем Востоке миру будет спокойнее.

Новость по теме
Израиль начал бомбить Сирию: итоги шестого дня войны на Ближнем Востоке

В основном Эрдоган и Макрон обсуждали гуманитарную ситуацию в Израиле. Турция выступает за соблюдение прав человек, страна осуждает действия сектора Газа против невинных гражданских, отметил лидер Турции.

После Второй мировой войны на территории Палестины появилось государство Израиль. Это входило в план ООН по разделу страны. Спустя время территория Израиля расширялась, а Палестины — сокращалась.

Новый виток в конфликте произошел 7 октября 2023 года, когда в Израиле началась война с сектором Газа (территория принадлежит Палестине). В первые дни противостояния армия Израиля (ЦАХАЛ) отбивала боевиков из Газы. Потом ЦАХАЛ объявил о планах провести наземную операцию в Газе. Если это произойдет, то ливанское движение «Хезболла» отправит своих боевиков в Израиль. «Утро.ру» пишет, что в США подтвердили ситуацию, в которой их оружие оказалось в ХАМАС. Штаты поддерживают в этом конфликте Израиль.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военный конфликт Израиля и Палестины можно завершить путем создания двух отдельных государств с четкими границами. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном. «Эрдоган заявил, что международное сообщество должно прислушаться к предложениям Турции на основе решения о двух государствах, чтобы навсегда устранить проблему», — передает слова Эрдогана турецкий телеканал TRT Haber. При этом глава Франции отметил, что после решения противоречий на Ближнем Востоке миру будет спокойнее. В основном Эрдоган и Макрон обсуждали гуманитарную ситуацию в Израиле. Турция выступает за соблюдение прав человек, страна осуждает действия сектора Газа против невинных гражданских, отметил лидер Турции. После Второй мировой войны на территории Палестины появилось государство Израиль. Это входило в план ООН по разделу страны. Спустя время территория Израиля расширялась, а Палестины — сокращалась. Новый виток в конфликте произошел 7 октября 2023 года, когда в Израиле началась война с сектором Газа (территория принадлежит Палестине). В первые дни противостояния армия Израиля (ЦАХАЛ) отбивала боевиков из Газы. Потом ЦАХАЛ объявил о планах провести наземную операцию в Газе. Если это произойдет, то ливанское движение «Хезболла» отправит своих боевиков в Израиль. «Утро.ру» пишет, что в США подтвердили ситуацию, в которой их оружие оказалось в ХАМАС. Штаты поддерживают в этом конфликте Израиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...