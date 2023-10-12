Израиль начал бомбить Сирию: итоги шестого дня войны на Ближнем Востоке

Израиль начал наносить ракетные удары по Сирии и уничтожил 71 объект на территории государства. В частности, удар пришелся на аэропорты. URA.RU приводит главные новости о конфликте на Ближнем Востоке к вечеру 12 октября.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила 71 объект в Сирии. Об этом сообщает издание Arab48 со ссылкой на сирийских военных. В частности, удары пришлись на аэропорты. Были полностью выведены из строя взлетно-посадочные полосы, их работа приостановлена. Регулярные рейсы были перенесены из Алеппо и Дамаска в аэропорт Латакии.
В ответ на ракетные удары со стороны Израиля Сирия активировала систему противовоздушной обороны. Об этом сообщает телеканал Aljazeera.
Правительство Израиля выдвинуло предположение, что боевики палестинского движения ХАМАС могут удерживать заложников под землей. Об этом сообщает телеканал CNN. Журналисты отметили, что США сотрудничают с Израилем для обеспечения безопасности во время отправки американских заложников домой.
Ливанское движение «Хезболла» планирует открыть второй фронт против Израиля, предположили арабские чиновники в разговоре с газетой The Wall Street Journal. Второй фронт будет открыт в том случае, если израильские силы начнут наземное наступление в секторе Газа.
В секторе Газа увеличилось число погибших из-за войны, заявили в Минздраве Газы. На данный момент сообщается о 1417 погибших и более 6268 пострадавших.
Израиль планирует использовать опыт блокады Ленинграда в секторе Газа. С таким заявлением выступил американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш. Он уточнил, что при таком раскладе будут остановлены поставки воды, продовольствия и предметов первой необходимости на территорию Газы.
Европа погружается в хаос в связи с войной между Израилем и сектором Газа. Об этом сообщает газета The Times. Сторонники палестинского движения ХАМАС устраивают беспорядки в Британии. Они преследуют евреев, не позволяют скорбящим возлагать цветы на мемориалы и запускать фейерверки. По данным пресс-секретаря правительства Франции Оливье Верана, Париж хочет предотвратить перенос конфликта сектора Газа и Израиля к себе в страну. Во Франции уже задержали 20 людей за совершение антисемитских нападений.
Израиль начал наносить ракетные удары по Сирии и уничтожил 71 объект на территории государства. В частности, удар пришелся на аэропорты. URA.RU приводит главные новости о конфликте на Ближнем Востоке к вечеру 12 октября.