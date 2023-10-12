Израиль начал бомбить Сирию: итоги шестого дня войны на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля уничтожила 71 объект на территории Сирии
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ЦАХАЛ нанес ракетные удары по 71 объекту в Сирии, заявляет израильского издание Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль начал наносить ракетные удары по Сирии и уничтожил 71 объект на территории государства. В частности, удар пришелся на аэропорты. URA.RU приводит главные новости о конфликте на Ближнем Востоке к вечеру 12 октября.

  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила 71 объект в Сирии. Об этом сообщает издание Arab48 со ссылкой на сирийских военных. В частности, удары пришлись на аэропорты. Были полностью выведены из строя взлетно-посадочные полосы, их работа приостановлена. Регулярные рейсы были перенесены из Алеппо и Дамаска в аэропорт Латакии.
  • В ответ на ракетные удары со стороны Израиля Сирия активировала систему противовоздушной обороны. Об этом сообщает телеканал Aljazeera.
  • Правительство Израиля выдвинуло предположение, что боевики палестинского движения ХАМАС могут удерживать заложников под землей. Об этом сообщает телеканал CNN. Журналисты отметили, что США сотрудничают с Израилем для обеспечения безопасности во время отправки американских заложников домой.
  • Из сектора Газа на территорию Израиля проникли тысячи бойцов палестинского движения ХАМАС. Об этом рассказал министр обороны Израиля Йоав Галант.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в канцелярии премьера. Встреча прошла в штаб-квартире Минобороны Израиля.
  • Ливанское движение «Хезболла» планирует открыть второй фронт против Израиля, предположили арабские чиновники в разговоре с газетой The Wall Street Journal. Второй фронт будет открыт в том случае, если израильские силы начнут наземное наступление в секторе Газа.
  • В секторе Газа увеличилось число погибших из-за войны, заявили в Минздраве Газы. На данный момент сообщается о 1417 погибших и более 6268 пострадавших.
  • Израиль планирует использовать опыт блокады Ленинграда в секторе Газа. С таким заявлением выступил американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш. Он уточнил, что при таком раскладе будут остановлены поставки воды, продовольствия и предметов первой необходимости на территорию Газы.
  • Европа погружается в хаос в связи с войной между Израилем и сектором Газа. Об этом сообщает газета The Times. Сторонники палестинского движения ХАМАС устраивают беспорядки в Британии. Они преследуют евреев, не позволяют скорбящим возлагать цветы на мемориалы и запускать фейерверки. По данным пресс-секретаря правительства Франции Оливье Верана, Париж хочет предотвратить перенос конфликта сектора Газа и Израиля к себе в страну. Во Франции уже задержали 20 людей за совершение антисемитских нападений.
  • Канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала фото, на котором, как утверждается в публикации, запечатлены сожженные боевиками ХАМАС младенцы. Эта информация размещена на официальном аккаунте ведомства в соцсети Х.

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Израиль начал наносить ракетные удары по Сирии и уничтожил 71 объект на территории государства. В частности, удар пришелся на аэропорты. URA.RU приводит главные новости о конфликте на Ближнем Востоке к вечеру 12 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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