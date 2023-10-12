Израиль начал бомбить Сирию: итоги шестого дня войны на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля уничтожила 71 объект на территории Сирии

12 октября 2023 в 21:51 Размер текста - 17 +

Израиль начал наносить ракетные удары по Сирии и уничтожил 71 объект на территории государства. В частности, удар пришелся на аэропорты. URA.RU приводит главные новости о конфликте на Ближнем Востоке к вечеру 12 октября.