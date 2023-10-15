Курганцы пожаловались губернатору на мэрию

Жители Бульвара Солнечный в Кургане написали губернатору Вадиму Шумкову жалобу на администрацию города. В обращении они попросили, чтобы власти построили общеобразовательную школу в микрорайоне. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«К вам обращаются жители бульвара Солнечный, доведенные до отчаянья многолетними попытками (более 20 лет) решить вопрос строительства школы. Доведены многочисленными формальными отписками администрации Кургана Обращаемся к вам с просьбой оказать содействие в решении вопроса о строительстве школы среднего общего образования на Бульваре Солнечный Кургана», — делятся с URA.RU содержанием письма.
В жалобе также указано, что в микрорайоне работает Прогимназия №63, в которой могут учиться только ученики начальной школы, так как для старших классов места нет. Со слов источника, курганские власти отвечали, что в строительстве школы нет необходимости, так как из Прогимназии за 2023 год выпустился 101 ребенок (что, считают чиновники, мало для отдельного учебного заведения). Также в письме указано, что школы №30 и №45, в которые предлагают поступать детям с микрорайона, находятся далеко и не все школьники успевают на занятия. Источник отмечает, что данную жалобу подписало более тысячи жителей Бульвара Солнечный.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в правительство Курганской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария от курганских властей.
Ранее URA.RU писало, что к проблеме жителей микрорайона подключился депутат Курганской гордумы Иван Камшилов. Политик отмечает, что планирует обсудить вопрос со строительством школы на Бульваре Солнечный на одном из заседаний комиссии по социальной политике.
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