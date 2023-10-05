Курганский депутат Камшилов подключился к проблеме стройки скандальной школы

05 октября 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Депутат Иван Камшилов планирует писать обращение к председателю гордумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов планирует вынести на осуждение комиссии по соцполитике вопрос со школой на Бульваре Солнечный, в строительстве которой отказала глава города Елена Ситникова. В мэрии посчитали, что в микрорайоне проживает недостаточно детей, чтобы строить отдельное учебное заведение. О своем решении депутат сообщил корреспонденту URA.RU. «У нас была встреча с депутатами городской и областной дум, в том числе были представители Бульвара Солнечный с вопросом по школе. Родители привели информацию по количеству детей в первом классе, а это минимум четыре класса. Поэтому я решил обратиться к администрации, чтобы в план работы комиссии по социальной политике включили вопрос о перспективах строительства школы на Бульваре Солнечный», — рассказал URA.RU депутат. Со слов Камшилова, вопрос о необходимости школы на Бульваре неоднократно поднимался еще в 2014 году. Тогда, отмечает политик, сотрудники администрации отвечали, что разрабатывается проект и уже выделен земельный участок. Депутат пояснил URA.RU, что в случае, если власти проведут необходимые расчеты, они сделают вывод, что школу на Бульваре Солнечный необходимо строить. Как сообщает политик, он планирует написать обращение к председателю Курганской гордумы о внесении вопроса в план комиссий на четвертый квартал. После этого запрос будет рассматриваться в мэрии. Камшилов добавил, что строительство школы не будет быстрым процессом. «Нужно будет заниматься проектированием, формированием финансов и строительством. Условно, это займет три года. Через это время будет построен не один десяток домов», — пояснил депутат. Жители Бульвара Солнечный добиваются строительства школы с июня 2023 года. Тогда родители объединились в один чат, в котором больше 700 участников. Спустя время активистов пригласили на встречу с Ситниковой. Курганский застройщик планировал помочь жителям микрорайона, но получил предупреждение от властей. Тогда жители решили написать обращение в приемную президента Владимира Путина, но получили ответ, что жалобой на мэрию должны заниматься местные власти. Просьбы построить школу стали появляться и в комментариях на личной странице мэра Ситниковой, которые потом подвергались удалению. В конце сентября 2023 года глава города официально отказала жителям Бульвара в строительстве школы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов планирует вынести на осуждение комиссии по соцполитике вопрос со школой на Бульваре Солнечный, в строительстве которой отказала глава города Елена Ситникова. В мэрии посчитали, что в микрорайоне проживает недостаточно детей, чтобы строить отдельное учебное заведение. О своем решении депутат сообщил корреспонденту URA.RU. «У нас была встреча с депутатами городской и областной дум, в том числе были представители Бульвара Солнечный с вопросом по школе. Родители привели информацию по количеству детей в первом классе, а это минимум четыре класса. Поэтому я решил обратиться к администрации, чтобы в план работы комиссии по социальной политике включили вопрос о перспективах строительства школы на Бульваре Солнечный», — рассказал URA.RU депутат. Со слов Камшилова, вопрос о необходимости школы на Бульваре неоднократно поднимался еще в 2014 году. Тогда, отмечает политик, сотрудники администрации отвечали, что разрабатывается проект и уже выделен земельный участок. Депутат пояснил URA.RU, что в случае, если власти проведут необходимые расчеты, они сделают вывод, что школу на Бульваре Солнечный необходимо строить. Как сообщает политик, он планирует написать обращение к председателю Курганской гордумы о внесении вопроса в план комиссий на четвертый квартал. После этого запрос будет рассматриваться в мэрии. Камшилов добавил, что строительство школы не будет быстрым процессом. «Нужно будет заниматься проектированием, формированием финансов и строительством. Условно, это займет три года. Через это время будет построен не один десяток домов», — пояснил депутат. Жители Бульвара Солнечный добиваются строительства школы с июня 2023 года. Тогда родители объединились в один чат, в котором больше 700 участников. Спустя время активистов пригласили на встречу с Ситниковой. Курганский застройщик планировал помочь жителям микрорайона, но получил предупреждение от властей. Тогда жители решили написать обращение в приемную президента Владимира Путина, но получили ответ, что жалобой на мэрию должны заниматься местные власти. Просьбы построить школу стали появляться и в комментариях на личной странице мэра Ситниковой, которые потом подвергались удалению. В конце сентября 2023 года глава города официально отказала жителям Бульвара в строительстве школы.