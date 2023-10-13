Шумков заявил, что курганцы стали реже отдавать детей в детдома

14 октября 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор Вадим Шумков заметил, что жители области в два раза реже стали отдавать детей в детдома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области за последние годы жители стали меньше детей отдавать в детдома. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Когда начал работать в Курганской области и знакомиться с проблемами и цифрами, поразило, что в небольшом по количеству населения регионе ежегодно в детские дома поступало огромное количество детей. Сейчас таких детей поступает уже в два раза меньше», — пояснил Шумков в посте. По мнению губернатора области, общество выздоравливает и становится лучше. Шумков подчеркнул, что чаще всего навещал ребятишек в Введенском детском доме. Он добавил, что регион постоянно направляет средства на ремонты детдомов, последовательно снимая проблемы, которые копились десятилетиями. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков подчеркивал, что в детдомах региона имеется еще много нерешенных проблем. Он обращал внимание на побеги ребят из детских домов. По мнению Шумкова, дети бегут, когда чувствуют себя в интернатах некомфортно.

В Курганской области за последние годы жители стали меньше детей отдавать в детдома. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Когда начал работать в Курганской области и знакомиться с проблемами и цифрами, поразило, что в небольшом по количеству населения регионе ежегодно в детские дома поступало огромное количество детей. Сейчас таких детей поступает уже в два раза меньше», — пояснил Шумков в посте. По мнению губернатора области, общество выздоравливает и становится лучше. Шумков подчеркнул, что чаще всего навещал ребятишек в Введенском детском доме. Он добавил, что регион постоянно направляет средства на ремонты детдомов, последовательно снимая проблемы, которые копились десятилетиями. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков подчеркивал, что в детдомах региона имеется еще много нерешенных проблем. Он обращал внимание на побеги ребят из детских домов. По мнению Шумкова, дети бегут, когда чувствуют себя в интернатах некомфортно.