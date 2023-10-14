Петербуржца оштрафуют почти на миллион рублей за сообщение в соцсети

14 октября 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Илья Храпко может получить штраф в 750 тысяч рублей за публикации ВКонтакте сообщений, дискредитирующих армию РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит 15 административных дел в отношении местного жителя Ильи Храпко. Его обвиняют в дискредитации российской армии. Ему может грозить штраф до 750 тысяч рублей. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов города. «Все протоколы в отношении Ильи Храпко составлены по статье за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. Наказание по этой статье предполагает наложение штрафа от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Потенциально он может быть оштрафован на 750 тысяч рублей», — уточнили РИА Новости в пресс-службе. В отношении гражданина будет рассмотрено 15 административных дел. Штраф петербуржцу грозит за распространение сообщений в соцсети ВКонтакте, направленных на дискредитацию армии РФ. Депутат Госдумы Айрат Фаррахов также внес на рассмотрение законопроект, который позволит штрафовать за дискредитацию армии тех россиян, покинувших страну. Граждан периодически штрафуют за распространение недостоверной информации о российской армии. Например, месяц назад было заведено уголовное дело в отношении блогера и владелец клуба «КраСава» Евгения Савина. Его обвиняли в повторной дискредитации.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит 15 административных дел в отношении местного жителя Ильи Храпко. Его обвиняют в дискредитации российской армии. Ему может грозить штраф до 750 тысяч рублей. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов города. «Все протоколы в отношении Ильи Храпко составлены по статье за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. Наказание по этой статье предполагает наложение штрафа от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Потенциально он может быть оштрафован на 750 тысяч рублей», — уточнили РИА Новости в пресс-службе. В отношении гражданина будет рассмотрено 15 административных дел. Штраф петербуржцу грозит за распространение сообщений в соцсети ВКонтакте, направленных на дискредитацию армии РФ. Депутат Госдумы Айрат Фаррахов также внес на рассмотрение законопроект, который позволит штрафовать за дискредитацию армии тех россиян, покинувших страну. Граждан периодически штрафуют за распространение недостоверной информации о российской армии. Например, месяц назад было заведено уголовное дело в отношении блогера и владелец клуба «КраСава» Евгения Савина. Его обвиняли в повторной дискредитации.