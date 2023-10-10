В России придумали, как наказывать релокантов за дискредитацию армии

«Коммерсант»: уехавшим россиянам грозят удаленными штрафами

11 октября 2023 в 06:08 Размер текста - 17 +

Уехавших из России граждан предлагают удаленно штрафовать за дискредитацию армии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России разработали законопроект, который позволит удаленно штрафовать релокантов за дискредитацию армии. Соответствующие поправки в федеральный КоАП предложил внести депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов. «Имеются яркие примеры того, что на территориях иностранных государств различными общественными лидерами и активистами осуществляется деятельность, направленная против интересов РФ. Предлагается расширить статью 1.8 КоАП, в которой речь идет о правонарушениях за пределами РФ», — передает « Коммерсант » предложение Фаррахова. В настоящее время в статье 1.8 КоАП РФ упомянут лишь один пункт, по которому можно привлечь релокантов к административной ответственности за правонарушение за пределами России, это 20.33 (участие в деятельности нежелательной в РФ организации). В пояснительной записке к законопроекту сказано, что срок давности необходимо повысить до двух лет, а дела рассматривать по месту выявления. После того, как проект поправок одобрят в Госсовете Татарстана, его направят в Госдуму. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России, желая победы нацистскому, кровавому киевскому режиму, должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но, если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен. По его мнению, депутатам Государственной думы необходимо сделать все, чтобы подобных релокантов в России не было, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России разработали законопроект, который позволит удаленно штрафовать релокантов за дискредитацию армии. Соответствующие поправки в федеральный КоАП предложил внести депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов. «Имеются яркие примеры того, что на территориях иностранных государств различными общественными лидерами и активистами осуществляется деятельность, направленная против интересов РФ. Предлагается расширить статью 1.8 КоАП, в которой речь идет о правонарушениях за пределами РФ», — передает «Коммерсант» предложение Фаррахова. В настоящее время в статье 1.8 КоАП РФ упомянут лишь один пункт, по которому можно привлечь релокантов к административной ответственности за правонарушение за пределами России, это 20.33 (участие в деятельности нежелательной в РФ организации). В пояснительной записке к законопроекту сказано, что срок давности необходимо повысить до двух лет, а дела рассматривать по месту выявления. После того, как проект поправок одобрят в Госсовете Татарстана, его направят в Госдуму. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России, желая победы нацистскому, кровавому киевскому режиму, должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но, если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен. По его мнению, депутатам Государственной думы необходимо сделать все, чтобы подобных релокантов в России не было, передает RT.