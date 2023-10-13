13 октября 2023

Курганцы остались с дырявой крышей из-за постановления правительства региона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Капремонт крыши Курган, капитальный ремонт, крыша дома
В Кургане не могут начать капремонт крыши, поскольку мешают бюрократические преграды Фото:

В Кургане жильцы многоквартирного дома остались без капремонта крыши из-за постановления областного правительства, устанавливающего предельную стоимость работ. Об этом говорится в ответе горожанам представителей регионального фонда капремонта на сайте «Обратись».

«Объявить аукцион на капремонт крыши дома №91А на улице Чернореченская не представляется возможным, так как смета превышает предельную стоимость работ, установленную постановлением правительства Курганской области от 29.12.2014 № 519. Смета на капремонт дома уже разработана», — указано в ответе.

Представители фонда капремонта уточнили в ответе, что направили письмо в департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ о необходимости повышения предельно допустимой стоимости на ремонт скатных крыш многоквартирных домов. До настоящего времени ответ на письмо в адрес Регионального оператора не поступал. Таким образом бюрократический круг замкнулся и курганцы остались с протекающей крышей в своем доме.

Ранее представители регионального фонда капремонта в Курганской области рассказали о том, что при проведении аукционов на капремонт жилых зданий заявки от подрядчиков не поступают из-за их дефицита. Количество необходимых работ в домах превышает число подрядных организаций, способных закрыть их потребности.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане жильцы многоквартирного дома остались без капремонта крыши из-за постановления областного правительства, устанавливающего предельную стоимость работ. Об этом говорится в ответе горожанам представителей регионального фонда капремонта на сайте «Обратись». «Объявить аукцион на капремонт крыши дома №91А на улице Чернореченская не представляется возможным, так как смета превышает предельную стоимость работ, установленную постановлением правительства Курганской области от 29.12.2014 № 519. Смета на капремонт дома уже разработана», — указано в ответе. Представители фонда капремонта уточнили в ответе, что направили письмо в департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ о необходимости повышения предельно допустимой стоимости на ремонт скатных крыш многоквартирных домов. До настоящего времени ответ на письмо в адрес Регионального оператора не поступал. Таким образом бюрократический круг замкнулся и курганцы остались с протекающей крышей в своем доме. Ранее представители регионального фонда капремонта в Курганской области рассказали о том, что при проведении аукционов на капремонт жилых зданий заявки от подрядчиков не поступают из-за их дефицита. Количество необходимых работ в домах превышает число подрядных организаций, способных закрыть их потребности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...