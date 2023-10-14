ООН: с начала войны в секторе Газа погибли более 700 детей

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ЮНИСЕФ призвала Израиль и ХАМАС прекратить убийства детей Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

С начала войны между Израилем и Палестиной на территории сектора Газа погибло более 700 детей. Об этом заявила пресс-секретарь Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Сара Аль-Хаттаб.

«Согласно сообщениям местных органов здравоохранения и СМИ, по меньшей мере 2215 палестинцев были убиты, [в секторе Газа] в том числе более 700 детей. Порядка 8714 человек получили ранения», — сказала Сара Аль-Хаттаб в разговоре с телеканалом CNN. Председатель организации ЮНИСЕФ Джеймс Элдер призвал прекратить убийства детей каждой из сторон конфликта.

Ранее сообщалось, что палестинцы из ХАМАС готовили нападение на израильские школы, чтобы захватить заложников и переправить их в сектор Газа. Также, по словам командира израильского южного отделения «Зака» Йосси Ландау, радикалы из ХАМАС поджигали связанных детей. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху открыто публиковала фотографии, где по данным израильских властей, запечатлены сожженные ХАМАС дети.

ХАМАС атаковал Израиль 7 октября. После чего Нетаньяху объявил палестницам войну.

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С начала войны между Израилем и Палестиной на территории сектора Газа погибло более 700 детей. Об этом заявила пресс-секретарь Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Сара Аль-Хаттаб. «Согласно сообщениям местных органов здравоохранения и СМИ, по меньшей мере 2215 палестинцев были убиты, [в секторе Газа] в том числе более 700 детей. Порядка 8714 человек получили ранения», — сказала Сара Аль-Хаттаб в разговоре с телеканалом CNN. Председатель организации ЮНИСЕФ Джеймс Элдер призвал прекратить убийства детей каждой из сторон конфликта. Ранее сообщалось, что палестинцы из ХАМАС готовили нападение на израильские школы, чтобы захватить заложников и переправить их в сектор Газа. Также, по словам командира израильского южного отделения «Зака» Йосси Ландау, радикалы из ХАМАС поджигали связанных детей. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху открыто публиковала фотографии, где по данным израильских властей, запечатлены сожженные ХАМАС дети. ХАМАС атаковал Израиль 7 октября. После чего Нетаньяху объявил палестницам войну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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