Армия Израиля: ХАМАС мешает эвакуации жителей сектора Газа

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ХАМАС мешает эвакуации из сектора Газа, сообщили в пресс-службе армии Израиля Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинские боевики ХАМАС мешают эвакуации мирных жителей в секторе Газа из северной его части в южную. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

«ХАМАС мешает эвакуации жителей сектора Газа. Палестинское движение препятствует безопасному проходу жителей территории на юг», — сообщила пресс-служба «Армии обороны Израиля» в своем telegram-канале. Отмечается, что боевики ХАМАС специально загораживали дороги на пути передвижения беженцев, чтобы остановить их.

Армия Израиля выступала с призывом к мирным жителям об эвакуации из сектора Газа из-за планируемой наземной операции. Иерусалим давал им для этого некоторое время. Когда время для эвакуации мирных жителей истекло, Израиль нанес первый удар. Палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль говорил, что палестинцы не собираются эвакуироваться и покидать свою историческую родину.

ХАМАС атаковал территорию Израиля 7 октября, после чего израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху объявил войну палестинцам. С начала военного конфликта сообщалось о гибели более тысячи человек с каждой из сторон.

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Палестинские боевики ХАМАС мешают эвакуации мирных жителей в секторе Газа из северной его части в южную. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии. «ХАМАС мешает эвакуации жителей сектора Газа. Палестинское движение препятствует безопасному проходу жителей территории на юг», — сообщила пресс-служба «Армии обороны Израиля» в своем telegram-канале. Отмечается, что боевики ХАМАС специально загораживали дороги на пути передвижения беженцев, чтобы остановить их. Армия Израиля выступала с призывом к мирным жителям об эвакуации из сектора Газа из-за планируемой наземной операции. Иерусалим давал им для этого некоторое время. Когда время для эвакуации мирных жителей истекло, Израиль нанес первый удар. Палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль говорил, что палестинцы не собираются эвакуироваться и покидать свою историческую родину. ХАМАС атаковал территорию Израиля 7 октября, после чего израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху объявил войну палестинцам. С начала военного конфликта сообщалось о гибели более тысячи человек с каждой из сторон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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