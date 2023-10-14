Армия Израиля: ХАМАС мешает эвакуации жителей сектора Газа

14 октября 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

ХАМАС мешает эвакуации из сектора Газа, сообщили в пресс-службе армии Израиля Фото: Majdi Mohammed/AP/TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинские боевики ХАМАС мешают эвакуации мирных жителей в секторе Газа из северной его части в южную. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии. «ХАМАС мешает эвакуации жителей сектора Газа. Палестинское движение препятствует безопасному проходу жителей территории на юг», — сообщила пресс-служба «Армии обороны Израиля» в своем telegram-канале. Отмечается, что боевики ХАМАС специально загораживали дороги на пути передвижения беженцев, чтобы остановить их. Армия Израиля выступала с призывом к мирным жителям об эвакуации из сектора Газа из-за планируемой наземной операции. Иерусалим давал им для этого некоторое время. Когда время для эвакуации мирных жителей истекло, Израиль нанес первый удар. Палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль говорил, что палестинцы не собираются эвакуироваться и покидать свою историческую родину. ХАМАС атаковал территорию Израиля 7 октября, после чего израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху объявил войну палестинцам. С начала военного конфликта сообщалось о гибели более тысячи человек с каждой из сторон.

Палестинские боевики ХАМАС мешают эвакуации мирных жителей в секторе Газа из северной его части в южную. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии. «ХАМАС мешает эвакуации жителей сектора Газа. Палестинское движение препятствует безопасному проходу жителей территории на юг», — сообщила пресс-служба «Армии обороны Израиля» в своем telegram-канале. Отмечается, что боевики ХАМАС специально загораживали дороги на пути передвижения беженцев, чтобы остановить их. Армия Израиля выступала с призывом к мирным жителям об эвакуации из сектора Газа из-за планируемой наземной операции. Иерусалим давал им для этого некоторое время. Когда время для эвакуации мирных жителей истекло, Израиль нанес первый удар. Палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль говорил, что палестинцы не собираются эвакуироваться и покидать свою историческую родину. ХАМАС атаковал территорию Израиля 7 октября, после чего израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху объявил войну палестинцам. С начала военного конфликта сообщалось о гибели более тысячи человек с каждой из сторон.