ООН обвинила Израиль в преступлении против человечности

Ультиматум, в котором Израиль призвал жителей северной части сектора Газы эвакуироваться, признан ООН преступлением против человечности. Об этом сообщил спецдокладчик организации по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц Паула Бетанкур.
«Насильственное перемещение населения представляет собой преступление против человечности. Коллективное наказание запрещено международным гуманитарным правом», — приводит РИА Новости заявление Бетанкура.
Ранее Израиль выставил ультиматум, в котором призвал примерно 1 млн палестинцев покинуть север сектора Газа в течение суток. МИД РФ назвал данный шаг грубым нарушением прав человека.
Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне после атаки боевиками ХАМАС 7 октября на военные и гражданские объекты. В настоящее время ЦАХАЛ проводит сухопутную операцию для проведения локальных рейдов.
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