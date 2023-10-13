ООН обвинила Израиль в преступлении против человечности

13 октября 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

ООН раскритиковал ультиматум Израиля жителям Газы Фото: Patrick Gruban/Wikipedia новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Ультиматум, в котором Израиль призвал жителей северной части сектора Газы эвакуироваться, признан ООН преступлением против человечности. Об этом сообщил спецдокладчик организации по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц Паула Бетанкур. «Насильственное перемещение населения представляет собой преступление против человечности. Коллективное наказание запрещено международным гуманитарным правом», — приводит РИА Новости заявление Бетанкура. Ранее Израиль выставил ультиматум, в котором призвал примерно 1 млн палестинцев покинуть север сектора Газа в течение суток. МИД РФ назвал данный шаг грубым нарушением прав человека. Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне после атаки боевиками ХАМАС 7 октября на военные и гражданские объекты. В настоящее время ЦАХАЛ проводит сухопутную операцию для проведения локальных рейдов.

Ультиматум, в котором Израиль призвал жителей северной части сектора Газы эвакуироваться, признан ООН преступлением против человечности. Об этом сообщил спецдокладчик организации по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц Паула Бетанкур. «Насильственное перемещение населения представляет собой преступление против человечности. Коллективное наказание запрещено международным гуманитарным правом», — приводит РИА Новости заявление Бетанкура. Ранее Израиль выставил ультиматум, в котором призвал примерно 1 млн палестинцев покинуть север сектора Газа в течение суток. МИД РФ назвал данный шаг грубым нарушением прав человека. Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне после атаки боевиками ХАМАС 7 октября на военные и гражданские объекты. В настоящее время ЦАХАЛ проводит сухопутную операцию для проведения локальных рейдов.