13 октября 2023

ООН обвинила Израиль в преступлении против человечности

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, генеральная ассамблея
ООН раскритиковал ультиматум Израиля жителям Газы Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Ультиматум, в котором Израиль призвал жителей северной части сектора Газы эвакуироваться, признан ООН преступлением против человечности. Об этом сообщил спецдокладчик организации по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц Паула Бетанкур.

«Насильственное перемещение населения представляет собой преступление против человечности. Коллективное наказание запрещено международным гуманитарным правом», — приводит РИА Новости заявление Бетанкура.

Ранее Израиль выставил ультиматум, в котором призвал примерно 1 млн палестинцев покинуть север сектора Газа в течение суток. МИД РФ назвал данный шаг грубым нарушением прав человека.

Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне после атаки боевиками ХАМАС 7 октября на военные и гражданские объекты. В настоящее время ЦАХАЛ проводит сухопутную операцию для проведения локальных рейдов.

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Ультиматум, в котором Израиль призвал жителей северной части сектора Газы эвакуироваться, признан ООН преступлением против человечности. Об этом сообщил спецдокладчик организации по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц Паула Бетанкур. «Насильственное перемещение населения представляет собой преступление против человечности. Коллективное наказание запрещено международным гуманитарным правом», — приводит РИА Новости заявление Бетанкура. Ранее Израиль выставил ультиматум, в котором призвал примерно 1 млн палестинцев покинуть север сектора Газа в течение суток. МИД РФ назвал данный шаг грубым нарушением прав человека. Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне после атаки боевиками ХАМАС 7 октября на военные и гражданские объекты. В настоящее время ЦАХАЛ проводит сухопутную операцию для проведения локальных рейдов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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