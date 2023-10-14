Зеленского заподозрили в готовности к переговорам с РФ

Mysl Polska: слова Зеленского о «завершающем этапе войны» вызывают подозрения

15 октября 2023 в 02:12 Размер текста - 17 +

Польские обозреватели считают, что Зеленский в скором времени может согласиться на переговоры с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский президент Владимир Зеленский в недавнем интервью румынскому телеканалу заявил, что Украина находится в «завершающей фазе войны». Польские обозреватели сочли эту фразу как готовность Киева к переговорам с Россией. «В интервью румынскому телеканалу Digi24 Зеленский заявил, что Украина находится в „завершающей фазе войны“. Означает ли это, что Зеленский готов к переговорам? Пока такие предположения можно делать лишь косвенно», — заявило польское издание Mysl Polska . Для Украины запрет на переговоры с Россией по-прежнему действует, но риторика властей Киева может измениться из-за обострения ситуации на ближнем востоке. США и Запад перенаправляют украинское вооружение в Израиль, а на поле боя без поддержки западных партнеров Украина однозначно проиграет. Понимая это, Зеленский может вспомнить о предложениях сесть за стол переговоров. Ранее слова Зеленского о последней и самой тяжелой стадии военного конфликта с РФ прозвучали 11 октября. Украинский лидер отметил, что у его страны много страхов, связанных с приостановкой военных поставок. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров счел это высказывание как признание безысходности.

Украинский президент Владимир Зеленский в недавнем интервью румынскому телеканалу заявил, что Украина находится в «завершающей фазе войны». Польские обозреватели сочли эту фразу как готовность Киева к переговорам с Россией. «В интервью румынскому телеканалу Digi24 Зеленский заявил, что Украина находится в „завершающей фазе войны“. Означает ли это, что Зеленский готов к переговорам? Пока такие предположения можно делать лишь косвенно», — заявило польское издание Mysl Polska. Для Украины запрет на переговоры с Россией по-прежнему действует, но риторика властей Киева может измениться из-за обострения ситуации на ближнем востоке. США и Запад перенаправляют украинское вооружение в Израиль, а на поле боя без поддержки западных партнеров Украина однозначно проиграет. Понимая это, Зеленский может вспомнить о предложениях сесть за стол переговоров. Ранее слова Зеленского о последней и самой тяжелой стадии военного конфликта с РФ прозвучали 11 октября. Украинский лидер отметил, что у его страны много страхов, связанных с приостановкой военных поставок. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров счел это высказывание как признание безысходности.