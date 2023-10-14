14 октября 2023

Зеленского заподозрили в готовности к переговорам с РФ

Mysl Polska: слова Зеленского о «завершающем этапе войны» вызывают подозрения
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Польские обозреватели считают, что Зеленский в скором времени может согласиться на переговоры с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский в недавнем интервью румынскому телеканалу заявил, что Украина находится в «завершающей фазе войны». Польские обозреватели сочли эту фразу как готовность Киева к переговорам с Россией.

«В интервью румынскому телеканалу Digi24 Зеленский заявил, что Украина находится в „завершающей фазе войны“. Означает ли это, что Зеленский готов к переговорам? Пока такие предположения можно делать лишь косвенно», — заявило польское издание Mysl Polska.

Для Украины запрет на переговоры с Россией по-прежнему действует, но риторика властей Киева может измениться из-за обострения ситуации на ближнем востоке. США и Запад перенаправляют украинское вооружение в Израиль, а на поле боя без поддержки западных партнеров Украина однозначно проиграет. Понимая это, Зеленский может вспомнить о предложениях сесть за стол переговоров.

Ранее слова Зеленского о последней и самой тяжелой стадии военного конфликта с РФ прозвучали 11 октября. Украинский лидер отметил, что у его страны много страхов, связанных с приостановкой военных поставок. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров счел это высказывание как признание безысходности.

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Украинский президент Владимир Зеленский в недавнем интервью румынскому телеканалу заявил, что Украина находится в «завершающей фазе войны». Польские обозреватели сочли эту фразу как готовность Киева к переговорам с Россией. «В интервью румынскому телеканалу Digi24 Зеленский заявил, что Украина находится в „завершающей фазе войны“. Означает ли это, что Зеленский готов к переговорам? Пока такие предположения можно делать лишь косвенно», — заявило польское издание Mysl Polska. Для Украины запрет на переговоры с Россией по-прежнему действует, но риторика властей Киева может измениться из-за обострения ситуации на ближнем востоке. США и Запад перенаправляют украинское вооружение в Израиль, а на поле боя без поддержки западных партнеров Украина однозначно проиграет. Понимая это, Зеленский может вспомнить о предложениях сесть за стол переговоров. Ранее слова Зеленского о последней и самой тяжелой стадии военного конфликта с РФ прозвучали 11 октября. Украинский лидер отметил, что у его страны много страхов, связанных с приостановкой военных поставок. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров счел это высказывание как признание безысходности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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