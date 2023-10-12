Лавров: Зеленский признал безысходность, заявив о завершении войны с РФ

12 октября 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров прокомментировал слова Владимира Зеленского о последнем этапе конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина находится в состоянии безысходности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о завершающем этапе военного конфликта с Россией. Журналисты поспросили Лаврова прокомментировать заявление Зеленского о последнем и самом тяжелом этапе конфликта. «Я думаю, как признание безысходности», — высказался Сергей Лавров, его слова передает ТАСС. После этого журналисты попросили Лаврова уточнить, близка ли Украина к капитуляции или началу мирных переговоров. «Если Зеленский сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать», — сказал Сергей Лавров. Слова Зеленского о последней и самой тяжелой стадии военного конфликта с РФ прозвучали 11 октября. Украинский лидер отметил, что у его страны много страхов, связанных с приостановкой военных поставок. При этом Зеленский заявил, что ВСУ потеряли большое количество военных с начала контрнаступления. До этого в США был согласован временный бюджет на 45 дней без помощи Украине. Однако спустя несколько дней Пентагон сообщил, что Штаты отправят Киеву 200 миллионов долларов военной помощи, передает «Национальная служба новостей». К тому же кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка заявила, что Украина должна вернуть деньги Варшаве, которые были потрачены на военные нужды. Также часть польских политиков хочет, чтобы Киев сделал пособления в зерновых поставках, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина находится в состоянии безысходности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о завершающем этапе военного конфликта с Россией. Журналисты поспросили Лаврова прокомментировать заявление Зеленского о последнем и самом тяжелом этапе конфликта. «Я думаю, как признание безысходности», — высказался Сергей Лавров, его слова передает ТАСС. После этого журналисты попросили Лаврова уточнить, близка ли Украина к капитуляции или началу мирных переговоров. «Если Зеленский сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать», — сказал Сергей Лавров. Слова Зеленского о последней и самой тяжелой стадии военного конфликта с РФ прозвучали 11 октября. Украинский лидер отметил, что у его страны много страхов, связанных с приостановкой военных поставок. При этом Зеленский заявил, что ВСУ потеряли большое количество военных с начала контрнаступления. До этого в США был согласован временный бюджет на 45 дней без помощи Украине. Однако спустя несколько дней Пентагон сообщил, что Штаты отправят Киеву 200 миллионов долларов военной помощи, передает «Национальная служба новостей». К тому же кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка заявила, что Украина должна вернуть деньги Варшаве, которые были потрачены на военные нужды. Также часть польских политиков хочет, чтобы Киев сделал пособления в зерновых поставках, сообщает телеканал 360.