JP: ЦАХАЛ атаковала международный аэропорт в Алеппо. Видео

15 октября 2023 в 02:53 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ нанес авиаудар по аэропорту в сирийском Алеппо Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удар по международному аэропорту в Алеппо в Сирии. Об этом сообщили израильские СМИ. «Согласно сирийским сообщениям, предполагаемые израильские авиаудары были нацелены на международный аэропорт Алеппо вечером 14 октября. Это произошло всего через несколько часов после того, как из Сирии были выпущены две ракеты по Израилю», — сообщило издание Jerusalem Post . В издании подчеркнули, что удары были нанесены по восстановленной взлетно-посадочной полосе аэропорта. «Взлетно-посадочная полоса аэропорта была недавно отремонтирована после повреждения в результате ударов Израиля в четверг 12 октября», — рассказали JP. Ранее URA.RU сообщало об ударах израильских военных по военной инфраструктуре Ливана и Сирии. С территории арабских государств были зафиксированы минометные и ракетные обстрелы Израиля.

Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удар по международному аэропорту в Алеппо в Сирии. Об этом сообщили израильские СМИ. «Согласно сирийским сообщениям, предполагаемые израильские авиаудары были нацелены на международный аэропорт Алеппо вечером 14 октября. Это произошло всего через несколько часов после того, как из Сирии были выпущены две ракеты по Израилю», — сообщило издание Jerusalem Post. В издании подчеркнули, что удары были нанесены по восстановленной взлетно-посадочной полосе аэропорта. «Взлетно-посадочная полоса аэропорта была недавно отремонтирована после повреждения в результате ударов Израиля в четверг 12 октября», — рассказали JP. Ранее URA.RU сообщало об ударах израильских военных по военной инфраструктуре Ливана и Сирии. С территории арабских государств были зафиксированы минометные и ракетные обстрелы Израиля.