Украина не соблюдает основные военные правила, поэтому несет самые тяжелые потери. Бойцы ВСУ вынуждены переходить в «безрассудное контрнаступление», что является абсурдным, заявил бывший начальник отдела операций и планирования командования Сил быстрого реагирования НАТО, автор статьи итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация.
«Именно украинцы несут самые тяжелые потери, так как они вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное „контрнаступление“, что является абсурдным с военной точки зрения. Есть правила, которые нельзя нарушать на поле боя: у атакующего должно быть превосходство в людях и технике не менее трех к одному, в снабжении и материально-техническом обеспечении — не менее семи к одному. Эти правила являются базовыми и меняются лишь в исключительных случаях, но Украина их не соблюдает», — заявил Бьяджо ди Грация в статье для издания.
Ранее британская журналистка Светлана Моренец в статье для The Spectator сообщила, что ВС РФ начали наступление по всей линии фронта в зоне специальной военной операции. По ее словам, лишь за 13 октября в зоне СВО произошло около сотни боевых столкновений, одно из которых происходит в Авдеевке. Также экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а также объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье) назвал попытку вернуть Бахмут главной стратегической ошибкой Киева.
Украина не соблюдает основные военные правила, поэтому несет самые тяжелые потери. Бойцы ВСУ вынуждены переходить в «безрассудное контрнаступление», что является абсурдным, заявил бывший начальник отдела операций и планирования командования Сил быстрого реагирования НАТО, автор статьи итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация. «Именно украинцы несут самые тяжелые потери, так как они вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное „контрнаступление“, что является абсурдным с военной точки зрения. Есть правила, которые нельзя нарушать на поле боя: у атакующего должно быть превосходство в людях и технике не менее трех к одному, в снабжении и материально-техническом обеспечении — не менее семи к одному. Эти правила являются базовыми и меняются лишь в исключительных случаях, но Украина их не соблюдает», — заявил Бьяджо ди Грация в статье для издания. Ранее британская журналистка Светлана Моренец в статье для The Spectator сообщила, что ВС РФ начали наступление по всей линии фронта в зоне специальной военной операции. По ее словам, лишь за 13 октября в зоне СВО произошло около сотни боевых столкновений, одно из которых происходит в Авдеевке. Также экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а также объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье) назвал попытку вернуть Бахмут главной стратегической ошибкой Киева.