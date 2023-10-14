IFQ: ВСУ нарушают правила в зоне СВО, поэтому несут самые большие потери

15 октября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ не соблюдают правила, касающиеся превосходства в людях, технике и снабжении Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не соблюдает основные военные правила, поэтому несет самые тяжелые потери. Бойцы ВСУ вынуждены переходить в «безрассудное контрнаступление», что является абсурдным, заявил бывший начальник отдела операций и планирования командования Сил быстрого реагирования НАТО, автор статьи итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация. «Именно украинцы несут самые тяжелые потери, так как они вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное „контрнаступление“, что является абсурдным с военной точки зрения. Есть правила, которые нельзя нарушать на поле боя: у атакующего должно быть превосходство в людях и технике не менее трех к одному, в снабжении и материально-техническом обеспечении — не менее семи к одному. Эти правила являются базовыми и меняются лишь в исключительных случаях, но Украина их не соблюдает», — заявил Бьяджо ди Грация в статье для издания. Ранее британская журналистка Светлана Моренец в статье для The Spectator сообщила, что ВС РФ начали наступление по всей линии фронта в зоне специальной военной операции. По ее словам, лишь за 13 октября в зоне СВО произошло около сотни боевых столкновений, одно из которых происходит в Авдеевке. Также экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а также объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье) назвал попытку вернуть Бахмут главной стратегической ошибкой Киева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина не соблюдает основные военные правила, поэтому несет самые тяжелые потери. Бойцы ВСУ вынуждены переходить в «безрассудное контрнаступление», что является абсурдным, заявил бывший начальник отдела операций и планирования командования Сил быстрого реагирования НАТО, автор статьи итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация. «Именно украинцы несут самые тяжелые потери, так как они вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное „контрнаступление“, что является абсурдным с военной точки зрения. Есть правила, которые нельзя нарушать на поле боя: у атакующего должно быть превосходство в людях и технике не менее трех к одному, в снабжении и материально-техническом обеспечении — не менее семи к одному. Эти правила являются базовыми и меняются лишь в исключительных случаях, но Украина их не соблюдает», — заявил Бьяджо ди Грация в статье для издания. Ранее британская журналистка Светлана Моренец в статье для The Spectator сообщила, что ВС РФ начали наступление по всей линии фронта в зоне специальной военной операции. По ее словам, лишь за 13 октября в зоне СВО произошло около сотни боевых столкновений, одно из которых происходит в Авдеевке. Также экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а также объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье) назвал попытку вернуть Бахмут главной стратегической ошибкой Киева.