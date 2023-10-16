Курганский штурмовик ЧВК «Вагнер»: больше всего ВСУ боялись наш отряд «Амбрелла»

17 октября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Боец из Кургана рассказал, почему ВСУ боялись отряд «Амбрелла» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский штурмовик ЧВК «Вагнер» рассказал, что на фронте больше всего подразделения ВСУ боялись отряд «Амбрелла» (в него входили бойцы с заболеваниями ВИЧ и гепатит). Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU. «Националисты ВСУ очень боялись наше подразделение „Амбрелла“ на фронте. Было много случаев, когда мы по радиоволне слышали их переговоры, в которых они говорили: „Амбрелловцы идут, надо бежать“. Они знали, что на передовой мы самыми первыми шли в бой, нам нечего было терять», — рассказал боец. По его словам, спецотряд очень ценил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который говорил, что для непроходимых мест на фронте есть «Амбрелла». Ранее курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал, сколько времени требовалось на подготовку к штурмам на фронте. По его словам, в учебном центре на это уходило минимум по 20 часов в сутки, остальное время — на сон. Также штурмовик сообщал, что за их подготовкой лично следил командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

Курганский штурмовик ЧВК «Вагнер» рассказал, что на фронте больше всего подразделения ВСУ боялись отряд «Амбрелла» (в него входили бойцы с заболеваниями ВИЧ и гепатит). Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU. «Националисты ВСУ очень боялись наше подразделение „Амбрелла“ на фронте. Было много случаев, когда мы по радиоволне слышали их переговоры, в которых они говорили: „Амбрелловцы идут, надо бежать“. Они знали, что на передовой мы самыми первыми шли в бой, нам нечего было терять», — рассказал боец. По его словам, спецотряд очень ценил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который говорил, что для непроходимых мест на фронте есть «Амбрелла». Ранее курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал, сколько времени требовалось на подготовку к штурмам на фронте. По его словам, в учебном центре на это уходило минимум по 20 часов в сутки, остальное время — на сон. Также штурмовик сообщал, что за их подготовкой лично следил командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.