Курганский боец рассказал, в каких условиях ЧВК «Вагнер» готовились к штурму

Курганский штурмовик ЧВК «Вагнер»: на тактику тратили по 20 часов в сутки

16 октября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганский боец из зоны СВО рассказал, как их готовили в ЧВК «Вагнер» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал, в каких условиях их готовили для штурма позиций ВСУ в Донбассе. По его словам, на тактическую подготовку в учебном лагере уходило до 20 часов в сутки. Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU. «В учебке график был очень тяжелый. По 20 часов в сутки у нас была тактическая подготовка, потом четыре часа на сон. Все оттачивалось до автоматизма. Нам говорили, что мы шли по ускоренной программе. Так, мой отряд готовили где-то две недели, некоторых чуть дольше. После подготовки сразу поехали на передовую», — рассказал штурмовик. Военнослужащий добавил, что в компании их учили стрелять из всех положений: стоя, с колена, лежа, сбоку, лежа на спине, при ходьбе и на бегу. Кроме того, отрабатывали штурм в группе, в двойке и тройке. Всему остальному, в том числе боевой смекалке, учились уже на поле сражений. Также боец добавил, что их подготовку лично контролировал командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик из ЧВК «Вагнер» рассказал, как со своим отрядом уничтожал танк ВСУ в Бахмуте. По его словам, сжечь танк противника им удалось, используя одни гранаты. Также сообщалось, что бывший «вагнеровец» из Кургана вернулся на фронт и уничтожает беспилотники на БМП-3 в составе спецназа главы Чечни Рамзана Кадырова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал, в каких условиях их готовили для штурма позиций ВСУ в Донбассе. По его словам, на тактическую подготовку в учебном лагере уходило до 20 часов в сутки. Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU. «В учебке график был очень тяжелый. По 20 часов в сутки у нас была тактическая подготовка, потом четыре часа на сон. Все оттачивалось до автоматизма. Нам говорили, что мы шли по ускоренной программе. Так, мой отряд готовили где-то две недели, некоторых чуть дольше. После подготовки сразу поехали на передовую», — рассказал штурмовик. Военнослужащий добавил, что в компании их учили стрелять из всех положений: стоя, с колена, лежа, сбоку, лежа на спине, при ходьбе и на бегу. Кроме того, отрабатывали штурм в группе, в двойке и тройке. Всему остальному, в том числе боевой смекалке, учились уже на поле сражений. Также боец добавил, что их подготовку лично контролировал командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик из ЧВК «Вагнер» рассказал, как со своим отрядом уничтожал танк ВСУ в Бахмуте. По его словам, сжечь танк противника им удалось, используя одни гранаты. Также сообщалось, что бывший «вагнеровец» из Кургана вернулся на фронт и уничтожает беспилотники на БМП-3 в составе спецназа главы Чечни Рамзана Кадырова.