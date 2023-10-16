На «трассе смерти» под Тюменью большегруз протаранил легковушку. Фото

16 октября 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

На трассе Тюмень—Ханты-Мансийск случилось смертельное ДТП с участием легковушки и большегруза Фото: Сергей Русанов © URA.RU На «трассе смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП: большегруз протаранил легковой автомобиль, выехавший на встречную полосу. Погибли три человека. Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области. «В третьем часу утра здесь столкнулись „Ниссан Ноут“ и большегруз „Вольво“, предварительно, „Ниссан“ выехал на встречную полосу. Затем в большегруз въехала еще одна фура. В аварии погибли три человека: 26-летний водитель „Ниссана“ и двое пассажиров этой иномарки 50-ти и 54-х лет, жители Омской области», — сообщается в публикации пресс-службы ведомства. Как предполагают в ГИБДД, водитель «Ниссана» уснул за рулем. Обстоятельства трагедии выясняются. Днем ранее в Тюмени произошло еще одно жуткое ДТП. На улице Утешевской автомобиль опрокинулся в кювет. Женщину, которая была за рулем, выбросило из машины через переднее стекло.

На «трассе смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП: большегруз протаранил легковой автомобиль, выехавший на встречную полосу. Погибли три человека. Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области. «В третьем часу утра здесь столкнулись „Ниссан Ноут“ и большегруз „Вольво“, предварительно, „Ниссан“ выехал на встречную полосу. Затем в большегруз въехала еще одна фура. В аварии погибли три человека: 26-летний водитель „Ниссана“ и двое пассажиров этой иномарки 50-ти и 54-х лет, жители Омской области», — сообщается в публикации пресс-службы ведомства. Как предполагают в ГИБДД, водитель «Ниссана» уснул за рулем. Обстоятельства трагедии выясняются. Днем ранее в Тюмени произошло еще одно жуткое ДТП. На улице Утешевской автомобиль опрокинулся в кювет. Женщину, которая была за рулем, выбросило из машины через переднее стекло.