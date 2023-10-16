На «трассе смерти» под Тюменью большегруз протаранил легковушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, чп, дтп, гибдд, дпс, сгоревший автомобиль
На трассе Тюмень—Ханты-Мансийск случилось смертельное ДТП с участием легковушки и большегруза Фото:

На «трассе смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП: большегруз протаранил легковой автомобиль, выехавший на встречную полосу. Погибли три человека. Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области.

«В третьем часу утра здесь столкнулись „Ниссан Ноут“ и большегруз „Вольво“, предварительно, „Ниссан“ выехал на встречную полосу. Затем в большегруз въехала еще одна фура. В аварии погибли три человека: 26-летний водитель „Ниссана“ и двое пассажиров этой иномарки 50-ти и 54-х лет, жители Омской области», — сообщается в публикации пресс-службы ведомства.

Как предполагают в ГИБДД, водитель «Ниссана» уснул за рулем. Обстоятельства трагедии выясняются. Днем ранее в Тюмени произошло еще одно жуткое ДТП. На улице Утешевской автомобиль опрокинулся в кювет. Женщину, которая была за рулем, выбросило из машины через переднее стекло.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На «трассе смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП: большегруз протаранил легковой автомобиль, выехавший на встречную полосу. Погибли три человека. Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области. «В третьем часу утра здесь столкнулись „Ниссан Ноут“ и большегруз „Вольво“, предварительно, „Ниссан“ выехал на встречную полосу. Затем в большегруз въехала еще одна фура. В аварии погибли три человека: 26-летний водитель „Ниссана“ и двое пассажиров этой иномарки 50-ти и 54-х лет, жители Омской области», — сообщается в публикации пресс-службы ведомства. Как предполагают в ГИБДД, водитель «Ниссана» уснул за рулем. Обстоятельства трагедии выясняются. Днем ранее в Тюмени произошло еще одно жуткое ДТП. На улице Утешевской автомобиль опрокинулся в кювет. Женщину, которая была за рулем, выбросило из машины через переднее стекло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...