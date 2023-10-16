В Минстрое ДНР опровергли слух о срыве отопительного сезона

Минстрой ДНР опроверг слух о срыве отопительного сезона
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Клипарт. Мегион, трубы, котельная, тепло, отопление, дым из труб
Новые регионы РФ готовы к отопительному сезону Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В соцсетях и СМИ расходится слух, что Россия якобы не может обеспечить проведение отопительного сезона в новых регионах. Однако URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков выяснило, что это недостоверная информация. Сообщение опровергла начальник пресс-службы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владислава Говоруха в беседе с корреспондентом агентства.

«Это неправда. Сейчас на территории республики развернуто более 50 аварийно-ремонтных бригад, которые сформированы силами шефных регионов. Они нам помогают готовить системы теплоснабжения к отопительному сезону. Есть осторожный оптимизм, что отопительный сезон пройдет нормально», — сказала Владислава Говоруха.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее в своем telegram-канале сообщал о почти полной готовности к отопительному сезону. По его данным, в регионе запустят 1215 котельных, что составляет 95% от их общего количества. Мэр Мариуполя Олег Моргун также у себя в telegram заявлял о скором запуске системы отопления. «Подготовка городской инфраструктуры к осенне-зимнему периоду — в ближайшие дни в тестовом режиме начинаем запуск котельных для проверки всех систем», — сообщил он.

В ДНР с октября 2022 года работает подразделение «Ямалкоммунэнерго» (единый коммунальный оператор ЯНАО). Ямальские энергетики активно восстанавливают коммунальную инфраструктуру Волновахи. Об этом ранее рассказал генеральный директор компании Сергей Долгов в интервью URA.RU.

В остальных новых регионах РФ также успешно проходит подготовка к осенне-зимнему периоду. О скором подключении отоплении в ЛНР сообщало РИА Новости, о полной готовности тепловых сетей в Запорожской области написал «Хлеб Медиа», о завершении подготовительных работ в Херсонской области рассказала «Комсомольская правда».

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В соцсетях и СМИ расходится слух, что Россия якобы не может обеспечить проведение отопительного сезона в новых регионах. Однако URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков выяснило, что это недостоверная информация. Сообщение опровергла начальник пресс-службы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владислава Говоруха в беседе с корреспондентом агентства. «Это неправда. Сейчас на территории республики развернуто более 50 аварийно-ремонтных бригад, которые сформированы силами шефных регионов. Они нам помогают готовить системы теплоснабжения к отопительному сезону. Есть осторожный оптимизм, что отопительный сезон пройдет нормально», — сказала Владислава Говоруха. Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее в своем telegram-канале сообщал о почти полной готовности к отопительному сезону. По его данным, в регионе запустят 1215 котельных, что составляет 95% от их общего количества. Мэр Мариуполя Олег Моргун также у себя в telegram заявлял о скором запуске системы отопления. «Подготовка городской инфраструктуры к осенне-зимнему периоду — в ближайшие дни в тестовом режиме начинаем запуск котельных для проверки всех систем», — сообщил он. В ДНР с октября 2022 года работает подразделение «Ямалкоммунэнерго» (единый коммунальный оператор ЯНАО). Ямальские энергетики активно восстанавливают коммунальную инфраструктуру Волновахи. Об этом ранее рассказал генеральный директор компании Сергей Долгов в интервью URA.RU. В остальных новых регионах РФ также успешно проходит подготовка к осенне-зимнему периоду. О скором подключении отоплении в ЛНР сообщало РИА Новости, о полной готовности тепловых сетей в Запорожской области написал «Хлеб Медиа», о завершении подготовительных работ в Херсонской области рассказала «Комсомольская правда».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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