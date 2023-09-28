В окружении мэра Екатеринбурга грядет женский конфликт

«Это серьезнейший вызов для Орлова»

28 сентября 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

Марина Фадеева общается с Алексеем Орловым чаще любого другого зама — в этом ее ресурс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одна из главных интриг вокруг предстоящего назначения молодого депутата Анны Гурарий спикером новой думы Екатеринбурга — ее возможное противостояние с влиятельным вице-мэром Мариной Фадеевой. Эту тему обсуждают даже бизнесмены, вхожие к мэру Алексею Орлову и губернатору Евгению Куйвашеву. Фадееву относят к числу управленцев, пользующихся особым расположением Орлова. В декабре 2020-го она пришла вместе с ним из правительства и вскоре стала руководить аппаратом администрации, и с тех пор ведет график шефа и во многом организует его коммуникацию с внешней средой. Другая важная функция — взаимодействие с думой. Гурарий 33 года, в 29 она возглавила департамент политологии и социологии, весной 2023-го вуз отправил ее на выборы, она уверенно победила, а в сентябре ее — неожиданно для всей элиты — объявили будущим председателем думы. К Анне Гурарий политтусовка пока присматривается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Но Гурарий до сих пор не назначена. По официальной версии, все ждут, когда кандидатуру согласуют УФСБ и администрация президента РФ. Фадеева в это время решает организационно-бытовые вопросы — по размещению вице-спикеров думы и руководителя фракции «Единой России», формированию депутатских комиссий. «Ключевое — как Гурарий в дальнейшем будет взаимодействовать с очень цепкой Фадеевой. В какой-то момент Гурарий захочет коммуницировать с Орловым напрямую, вырабатывать собственную политику. Столкновение, на мой взгляд, неизбежно, и это серьезнейший вызов для Орлова и всей его команды, системообразующим элементом которой является как раз Фадеева», — на условиях анонимности поделился собеседник в городском бизнес-истеблишменте. Он также предположил, что оппоненты Орлова в окружении губернатора могли участвовать в продвижении Гурарий на пост спикера, исходя из этих соображений. На конфликте (если он будет) попробуют сыграть противники Орлова Фото: Илья Московец © URA.RU Источник URA.RU в городской власти подтвердил корреспонденту актуальность этой версии. «Да, так и будет. Гурарий поначалу отдаст инициативу, но потом войдет в курс дела. И им с Фадеевой будет очень тяжело ужиться — все-таки две амбициозные, умные женщины, с характером. Мне кажется, это понимает и сама Фадеева, как и все, не ожидавшая назначения Гурарий. Сработаться со спикером-мужчиной ей было бы легче», — уверен чиновник. Собеседник агентства в окружении Фадеевой сказал, что уверен, что «очень многие [во власти] так думают (что будет конфликт — прим. ред.)». Но по его данным, предотвращая такой сценарий, Фадеева якобы уже вышла на контакт с Гурарий. «Ее периодически видят у Фадеевой в приемной. Слышал, что завтра утром будет опять», — рассказал источник. Статья по теме В новой думе Екатеринбурга заговорили про «теневого» спикера Он также отметил, что ситуация уже обсуждалась в узком кругу. «Фадеева всячески демонстрирует, что ей управлять думой неинтересно. Рулить будет Гурарий, и Фадеева ждет, когда Анна уже официально выйдет [на работу]. А решения, которые она принимает в ее отсутствие, связаны исключительно с поручением Орлова», — объяснил источник. Сама Марина Фадеева на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере пока не ответила. Анна Гурарий принципиально не комментирует вопросы, связанные с ее назначением, — пока оно официально не состоится. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одна из главных интриг вокруг предстоящего назначения молодого депутата Анны Гурарий спикером новой думы Екатеринбурга — ее возможное противостояние с влиятельным вице-мэром Мариной Фадеевой. Эту тему обсуждают даже бизнесмены, вхожие к мэру Алексею Орлову и губернатору Евгению Куйвашеву. Фадееву относят к числу управленцев, пользующихся особым расположением Орлова. В декабре 2020-го она пришла вместе с ним из правительства и вскоре стала руководить аппаратом администрации, и с тех пор ведет график шефа и во многом организует его коммуникацию с внешней средой. Другая важная функция — взаимодействие с думой. Гурарий 33 года, в 29 она возглавила департамент политологии и социологии, весной 2023-го вуз отправил ее на выборы, она уверенно победила, а в сентябре ее — неожиданно для всей элиты — объявили будущим председателем думы. Но Гурарий до сих пор не назначена. По официальной версии, все ждут, когда кандидатуру согласуют УФСБ и администрация президента РФ. Фадеева в это время решает организационно-бытовые вопросы — по размещению вице-спикеров думы и руководителя фракции «Единой России», формированию депутатских комиссий. «Ключевое — как Гурарий в дальнейшем будет взаимодействовать с очень цепкой Фадеевой. В какой-то момент Гурарий захочет коммуницировать с Орловым напрямую, вырабатывать собственную политику. Столкновение, на мой взгляд, неизбежно, и это серьезнейший вызов для Орлова и всей его команды, системообразующим элементом которой является как раз Фадеева», — на условиях анонимности поделился собеседник в городском бизнес-истеблишменте. Он также предположил, что оппоненты Орлова в окружении губернатора могли участвовать в продвижении Гурарий на пост спикера, исходя из этих соображений. Источник URA.RU в городской власти подтвердил корреспонденту актуальность этой версии. «Да, так и будет. Гурарий поначалу отдаст инициативу, но потом войдет в курс дела. И им с Фадеевой будет очень тяжело ужиться — все-таки две амбициозные, умные женщины, с характером. Мне кажется, это понимает и сама Фадеева, как и все, не ожидавшая назначения Гурарий. Сработаться со спикером-мужчиной ей было бы легче», — уверен чиновник. Собеседник агентства в окружении Фадеевой сказал, что уверен, что «очень многие [во власти] так думают (что будет конфликт — прим. ред.)». Но по его данным, предотвращая такой сценарий, Фадеева якобы уже вышла на контакт с Гурарий. «Ее периодически видят у Фадеевой в приемной. Слышал, что завтра утром будет опять», — рассказал источник. Он также отметил, что ситуация уже обсуждалась в узком кругу. «Фадеева всячески демонстрирует, что ей управлять думой неинтересно. Рулить будет Гурарий, и Фадеева ждет, когда Анна уже официально выйдет [на работу]. А решения, которые она принимает в ее отсутствие, связаны исключительно с поручением Орлова», — объяснил источник. Сама Марина Фадеева на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере пока не ответила. Анна Гурарий принципиально не комментирует вопросы, связанные с ее назначением, — пока оно официально не состоится.