Бывший ставленник Шумкова нашел новую работу

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Ресторан MIO. Екатеринбург, mio ресторан
Роман Можельский стал арт-директором в курганском ресторане Фото:

Бывший замдиректора Курганского театрально-концертного объединения Роман Можельский, который там работал по приглашению губернатора Вадима Шумкова, стал арт-директором ресторана «Марани». Об этом Можельский сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Ребята, всем привет! Многие уже знают, что сейчас я являюсь арт-директором ресторана Марани, особенностью которого является живая музыка», — рассказал Можельский в посте на странице группы своего проекта «Квартирник 45». В этой должности он, в том числе, занимается организацией культурных мероприятий на территории ресторана.

Можельский уволился из Курганского театрально-концертного объединения в августе. До этого в соцсетях появилась информация об участии его в драках в публичных местах. Позже он заявил, что его бывшие коллеги подхватили наработанную им модель уличных мероприятий и запустили со схожим названием. Можельский заметил, что после его увольнения уличные музыкальные мероприятия получили информационную поддержку.

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Бывший замдиректора Курганского театрально-концертного объединения Роман Можельский, который там работал по приглашению губернатора Вадима Шумкова, стал арт-директором ресторана «Марани». Об этом Можельский сообщил в соцсети «ВКонтакте». «Ребята, всем привет! Многие уже знают, что сейчас я являюсь арт-директором ресторана Марани, особенностью которого является живая музыка», — рассказал Можельский в посте на странице группы своего проекта «Квартирник 45». В этой должности он, в том числе, занимается организацией культурных мероприятий на территории ресторана. Можельский уволился из Курганского театрально-концертного объединения в августе. До этого в соцсетях появилась информация об участии его в драках в публичных местах. Позже он заявил, что его бывшие коллеги подхватили наработанную им модель уличных мероприятий и запустили со схожим названием. Можельский заметил, что после его увольнения уличные музыкальные мероприятия получили информационную поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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