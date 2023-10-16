Бывший ставленник Шумкова нашел новую работу

16 октября 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Роман Можельский стал арт-директором в курганском ресторане Фото: Размик Закарян © URA.RU Бывший замдиректора Курганского театрально-концертного объединения Роман Можельский, который там работал по приглашению губернатора Вадима Шумкова, стал арт-директором ресторана «Марани». Об этом Можельский сообщил в соцсети «ВКонтакте». «Ребята, всем привет! Многие уже знают, что сейчас я являюсь арт-директором ресторана Марани, особенностью которого является живая музыка», — рассказал Можельский в посте на странице группы своего проекта «Квартирник 45». В этой должности он, в том числе, занимается организацией культурных мероприятий на территории ресторана. Можельский уволился из Курганского театрально-концертного объединения в августе. До этого в соцсетях появилась информация об участии его в драках в публичных местах. Позже он заявил, что его бывшие коллеги подхватили наработанную им модель уличных мероприятий и запустили со схожим названием. Можельский заметил, что после его увольнения уличные музыкальные мероприятия получили информационную поддержку.

Бывший замдиректора Курганского театрально-концертного объединения Роман Можельский, который там работал по приглашению губернатора Вадима Шумкова, стал арт-директором ресторана «Марани». Об этом Можельский сообщил в соцсети «ВКонтакте». «Ребята, всем привет! Многие уже знают, что сейчас я являюсь арт-директором ресторана Марани, особенностью которого является живая музыка», — рассказал Можельский в посте на странице группы своего проекта «Квартирник 45». В этой должности он, в том числе, занимается организацией культурных мероприятий на территории ресторана. Можельский уволился из Курганского театрально-концертного объединения в августе. До этого в соцсетях появилась информация об участии его в драках в публичных местах. Позже он заявил, что его бывшие коллеги подхватили наработанную им модель уличных мероприятий и запустили со схожим названием. Можельский заметил, что после его увольнения уличные музыкальные мероприятия получили информационную поддержку.