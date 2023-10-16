В Кургане после публикации URA.RU в доме матери бойца СВО отремонтировали крышу

© Служба новостей «URA.RU»
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Протекающая крыша в доме по улице Алексеева. Курган, алексеева 1, протекающая крыша
В Кургане после вмешательства Генпрокуратуры отремонтировали крышу в доме №1 по улице Алексеева в Заозерном районе Фото:

В Кургане по поручению замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева в доме матери участника СВО, жаловавшейся на затопление квартиры, провели ремонт кровли. На проблему обратили внимание после публикации URA.RU. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры Курганской области.

«Для оперативного восстановления жилищных прав граждан на прошлой неделе состоялось оперативное совещание в прокуратуре Кургана с участием директора управкомпании. В рамках реализации выработанных решений в минувшие выходные сотрудниками обслуживающей организации проведен текущий ремонт кровли жилого дома. Ситуация контролируется прокуратурой Курганской области.», — говорится на сайте ведомства. Кроме того, прорабатывается вопрос о компенсации ущерба, причиненный в результате подтопления квартир.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане пенсионерка, являющаяся матерью участника СВО, пожаловалась на потопы в квартире из-за протекающей крыши. По ее словам, капремонт в доме не проводился с начала его постройки. В мэрии агентству поясняли, что он запланирован на 2023 год. При этом в управкомпании, обслуживающей проблемный дом заявляли, что Фонд капремонта не может найти подрядчика из-за низкой стоимости контракта. После публикации в СМИ Генпрокуратура взяла на контроль проблему с затоплением дома в Заозерном районе.

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В Кургане по поручению замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева в доме матери участника СВО, жаловавшейся на затопление квартиры, провели ремонт кровли. На проблему обратили внимание после публикации URA.RU. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры Курганской области. «Для оперативного восстановления жилищных прав граждан на прошлой неделе состоялось оперативное совещание в прокуратуре Кургана с участием директора управкомпании. В рамках реализации выработанных решений в минувшие выходные сотрудниками обслуживающей организации проведен текущий ремонт кровли жилого дома. Ситуация контролируется прокуратурой Курганской области.», — говорится на сайте ведомства. Кроме того, прорабатывается вопрос о компенсации ущерба, причиненный в результате подтопления квартир. Ранее URA.RU писало, что в Кургане пенсионерка, являющаяся матерью участника СВО, пожаловалась на потопы в квартире из-за протекающей крыши. По ее словам, капремонт в доме не проводился с начала его постройки. В мэрии агентству поясняли, что он запланирован на 2023 год. При этом в управкомпании, обслуживающей проблемный дом заявляли, что Фонд капремонта не может найти подрядчика из-за низкой стоимости контракта. После публикации в СМИ Генпрокуратура взяла на контроль проблему с затоплением дома в Заозерном районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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