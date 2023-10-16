Спортивный объект в ДНР назвали в честь региона-шефа

Строители из ЯНАО восстановили стадион в Волновахе

16 октября 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Стадион в Волновахе получил новое название Фото: Илья Московец © URA.RU В подшефном ЯНАО городе Волноваха (ДНР) восстановили центральный стадион, который получил новое название — «Ямал». Информация об этом размещена на официальном сайте Правительства ЯНАО. «Меньше чем за четыре месяца строители полностью модернизировали главную спортивную территорию города: обновили более 16 тысяч квадратных метров футбольного поля, беговых дорожек, газона и тротуаров, заменили трибуны на 240 посадочных мест и всю инфраструктуру», — сообщили власти региона. Центральный стадион стал самым крупным проектом «Спорт во дворе». Идея принадлежит губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. С июня 2022 года ямальские строители восстановили 47 социальных объектов, построили и отремонтировали более 90 многоквартирных домов. Ранее URA.RU рассказывало о восстановлении объектов в городе Волноваха (ДНР). Специалисты из ЯНАО помогли строить МФЦ и стадион. Главную спортивную территорию Волновахи восстановили и модернизировали за 4 месяца Фото: сайт правительства ЯНАО

В подшефном ЯНАО городе Волноваха (ДНР) восстановили центральный стадион, который получил новое название — «Ямал». Информация об этом размещена на официальном сайте Правительства ЯНАО. «Меньше чем за четыре месяца строители полностью модернизировали главную спортивную территорию города: обновили более 16 тысяч квадратных метров футбольного поля, беговых дорожек, газона и тротуаров, заменили трибуны на 240 посадочных мест и всю инфраструктуру», — сообщили власти региона. Центральный стадион стал самым крупным проектом «Спорт во дворе». Идея принадлежит губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. С июня 2022 года ямальские строители восстановили 47 социальных объектов, построили и отремонтировали более 90 многоквартирных домов. Ранее URA.RU рассказывало о восстановлении объектов в городе Волноваха (ДНР). Специалисты из ЯНАО помогли строить МФЦ и стадион.