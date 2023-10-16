Спортивный объект в ДНР назвали в честь региона-шефа

В подшефном ЯНАО городе Волноваха (ДНР) восстановили центральный стадион, который получил новое название — «Ямал». Информация об этом размещена на официальном сайте Правительства ЯНАО.
«Меньше чем за четыре месяца строители полностью модернизировали главную спортивную территорию города: обновили более 16 тысяч квадратных метров футбольного поля, беговых дорожек, газона и тротуаров, заменили трибуны на 240 посадочных мест и всю инфраструктуру», — сообщили власти региона.
Центральный стадион стал самым крупным проектом «Спорт во дворе». Идея принадлежит губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. С июня 2022 года ямальские строители восстановили 47 социальных объектов, построили и отремонтировали более 90 многоквартирных домов.
Ранее URA.RU рассказывало о восстановлении объектов в городе Волноваха (ДНР). Специалисты из ЯНАО помогли строить МФЦ и стадион.
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