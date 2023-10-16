Спортивный объект в ДНР назвали в честь региона-шефа

Строители из ЯНАО восстановили стадион в Волновахе
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Стадион в Волновахе получил новое название Фото:

В подшефном ЯНАО городе Волноваха (ДНР) восстановили центральный стадион, который получил новое название — «Ямал». Информация об этом размещена на официальном сайте Правительства ЯНАО.

«Меньше чем за четыре месяца строители полностью модернизировали главную спортивную территорию города: обновили более 16 тысяч квадратных метров футбольного поля, беговых дорожек, газона и тротуаров, заменили трибуны на 240 посадочных мест и всю инфраструктуру», — сообщили власти региона.

Центральный стадион стал самым крупным проектом «Спорт во дворе». Идея принадлежит губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. С июня 2022 года ямальские строители восстановили 47 социальных объектов, построили и отремонтировали более 90 многоквартирных домов.

Ранее URA.RU рассказывало о восстановлении объектов в городе Волноваха (ДНР). Специалисты из ЯНАО помогли строить МФЦ и стадион.

Главную спортивную территорию Волновахи восстановили и модернизировали за 4 месяца
Главную спортивную территорию Волновахи восстановили и модернизировали за 4 месяца
Фото:

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В подшефном ЯНАО городе Волноваха (ДНР) восстановили центральный стадион, который получил новое название — «Ямал». Информация об этом размещена на официальном сайте Правительства ЯНАО. «Меньше чем за четыре месяца строители полностью модернизировали главную спортивную территорию города: обновили более 16 тысяч квадратных метров футбольного поля, беговых дорожек, газона и тротуаров, заменили трибуны на 240 посадочных мест и всю инфраструктуру», — сообщили власти региона. Центральный стадион стал самым крупным проектом «Спорт во дворе». Идея принадлежит губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. С июня 2022 года ямальские строители восстановили 47 социальных объектов, построили и отремонтировали более 90 многоквартирных домов. Ранее URA.RU рассказывало о восстановлении объектов в городе Волноваха (ДНР). Специалисты из ЯНАО помогли строить МФЦ и стадион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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