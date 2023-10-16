В Германии начали помечать краской дома евреев

16 октября 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

В Берлине дома евреев помечают звездой Давида, пишет RBB Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Германии отмечается начало тенденции пометки домов, предположительно принадлежащих евреям, краской в виде шестиконечных звезд. Об этом сообщает издание RBB. «В Берлине участились случаи нанесения краской шестиконечных звезд на дома, где, предположительно, проживают евреи», — говорится в материале издания. Там добавили, что местная полиция отмечает увеличение числа граффити с изображением звезды Давида по всему городу, связывая это с обострившимся ближневосточным конфликтом. Такие знаки использовались во времена национал-социализма для обозначения еврейского населения и до сих пор ассоциируются с жестокими преследованиями, заключил автор. Боевики ХАМАС проникли в Израиль 7 октября, что привело к началу контртеррористической операции Тель-Авива в секторе Газа и последующему объявлению полномасштабный войны. Сторонники ХАМАСа в связи с этим устраивают беспорядки в Британии, препятствуя возложению цветов скорбящим, а также преследуют еврейское население. Во Франции также задержаны 20 человек за антисемитские нападения.

В Германии отмечается начало тенденции пометки домов, предположительно принадлежащих евреям, краской в виде шестиконечных звезд. Об этом сообщает издание RBB. «В Берлине участились случаи нанесения краской шестиконечных звезд на дома, где, предположительно, проживают евреи», — говорится в материале издания. Там добавили, что местная полиция отмечает увеличение числа граффити с изображением звезды Давида по всему городу, связывая это с обострившимся ближневосточным конфликтом. Такие знаки использовались во времена национал-социализма для обозначения еврейского населения и до сих пор ассоциируются с жестокими преследованиями, заключил автор. Боевики ХАМАС проникли в Израиль 7 октября, что привело к началу контртеррористической операции Тель-Авива в секторе Газа и последующему объявлению полномасштабный войны. Сторонники ХАМАСа в связи с этим устраивают беспорядки в Британии, препятствуя возложению цветов скорбящим, а также преследуют еврейское население. Во Франции также задержаны 20 человек за антисемитские нападения.