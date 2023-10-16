В Германии начали помечать краской дома евреев

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Повседневная жизнь. Пермь, синагога,  звезда давида
В Берлине дома евреев помечают звездой Давида, пишет RBB Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Германии отмечается начало тенденции пометки домов, предположительно принадлежащих евреям, краской в виде шестиконечных звезд. Об этом сообщает издание RBB.

«В Берлине участились случаи нанесения краской шестиконечных звезд на дома, где, предположительно, проживают евреи», — говорится в материале издания. Там добавили, что местная полиция отмечает увеличение числа граффити с изображением звезды Давида по всему городу, связывая это с обострившимся ближневосточным конфликтом. Такие знаки использовались во времена национал-социализма для обозначения еврейского населения и до сих пор ассоциируются с жестокими преследованиями, заключил автор.

Боевики ХАМАС проникли в Израиль 7 октября, что привело к началу контртеррористической операции Тель-Авива в секторе Газа и последующему объявлению полномасштабный войны. Сторонники ХАМАСа в связи с этим устраивают беспорядки в Британии, препятствуя возложению цветов скорбящим, а также преследуют еврейское население. Во Франции также задержаны 20 человек за антисемитские нападения.

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В Германии отмечается начало тенденции пометки домов, предположительно принадлежащих евреям, краской в виде шестиконечных звезд. Об этом сообщает издание RBB. «В Берлине участились случаи нанесения краской шестиконечных звезд на дома, где, предположительно, проживают евреи», — говорится в материале издания. Там добавили, что местная полиция отмечает увеличение числа граффити с изображением звезды Давида по всему городу, связывая это с обострившимся ближневосточным конфликтом. Такие знаки использовались во времена национал-социализма для обозначения еврейского населения и до сих пор ассоциируются с жестокими преследованиями, заключил автор. Боевики ХАМАС проникли в Израиль 7 октября, что привело к началу контртеррористической операции Тель-Авива в секторе Газа и последующему объявлению полномасштабный войны. Сторонники ХАМАСа в связи с этим устраивают беспорядки в Британии, препятствуя возложению цветов скорбящим, а также преследуют еврейское население. Во Франции также задержаны 20 человек за антисемитские нападения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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