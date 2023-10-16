Депутат Госдумы назвал, продажа каких продуктов с сахаром будет ужесточена

Законопроект, предполагающий указывать количество сахара в продаваемом продукте, будет касаться только тех товаров, в которых содержание превышает пять граммов на 100 граммов продукции. Депутаты от фракции ЛДПР собираются вынести его на рассмотрение в Госдуму, сообщил URA.RU лидер партии Леонид Слуцкий.
«Производители часто скрывают сахар и подсластители в составе, ведь такие продукты вкуснее, а, значит, их больше раскупают. Но такая еда может спровоцировать развитие диабета и других заболеваний. Дети, привыкшие к подсластителям, отказываются есть здоровые продукты. Поэтому яркое и заметное указание количества содержания сахара на лицевой стороне упаковки позволит гражданам соблюдать правильное питание, что снизит общий уровень заболеваемости россиян», — сказал Леонид Слуцкий.
В пресс-службе партии отметили, что маркировать предполагается не все сахаросодержащие продукты. «Законопроект будет действовать в отношении продуктов, в составе которых количество сахара превышает пять граммов на 100 граммов продукта, что, по данным ВОЗ и Роспотребнадзора, составляет 10% от ежедневной нормы. Такая информация должна в обязательном порядке наноситься прописными буквами черного цвета, легко читаемым шрифтом максимально крупного размера на лицевой стороне этикетки в красной рамке с белым фоном и занимать не менее 10% от площади этикетки», — объяснили в ЛДПР.
Ранее об ужесточении правил продажи продуктов, содержащих сахар и его заменители сообщил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов, направив обращение руководителю Роспотребнадзора, главному санитарному врачу РФ Анне Поповой. Он предложил на упаковках указывать весь объем сахара в граммах и чайных ложках. Также правительство РФ вернулось к рассмотрению вопроса о введении акцизов (косвенный налог) на сладкие безалкогольные напитки. Ожидается, что годовой сбор составит от 10 до 20 млрд рублей.
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