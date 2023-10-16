Депутат Госдумы назвал, продажа каких продуктов с сахаром будет ужесточена

Слуцкий: продажу продуктов, где сахара более 10% от нормы, нужно ужесточить

17 октября 2023 в 02:07 Размер текста - 17 +

Сахар добавляют даже не в сладкие продукты, предупредил Леонид Слуцкий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Законопроект, предполагающий указывать количество сахара в продаваемом продукте, будет касаться только тех товаров, в которых содержание превышает пять граммов на 100 граммов продукции. Депутаты от фракции ЛДПР собираются вынести его на рассмотрение в Госдуму, сообщил URA.RU лидер партии Леонид Слуцкий. «Производители часто скрывают сахар и подсластители в составе, ведь такие продукты вкуснее, а, значит, их больше раскупают. Но такая еда может спровоцировать развитие диабета и других заболеваний. Дети, привыкшие к подсластителям, отказываются есть здоровые продукты. Поэтому яркое и заметное указание количества содержания сахара на лицевой стороне упаковки позволит гражданам соблюдать правильное питание, что снизит общий уровень заболеваемости россиян», — сказал Леонид Слуцкий. В пресс-службе партии отметили, что маркировать предполагается не все сахаросодержащие продукты. «Законопроект будет действовать в отношении продуктов, в составе которых количество сахара превышает пять граммов на 100 граммов продукта, что, по данным ВОЗ и Роспотребнадзора, составляет 10% от ежедневной нормы. Такая информация должна в обязательном порядке наноситься прописными буквами черного цвета, легко читаемым шрифтом максимально крупного размера на лицевой стороне этикетки в красной рамке с белым фоном и занимать не менее 10% от площади этикетки», — объяснили в ЛДПР. Ранее об ужесточении правил продажи продуктов, содержащих сахар и его заменители сообщил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов, направив обращение руководителю Роспотребнадзора, главному санитарному врачу РФ Анне Поповой. Он предложил на упаковках указывать весь объем сахара в граммах и чайных ложках. Также правительство РФ вернулось к рассмотрению вопроса о введении акцизов (косвенный налог) на сладкие безалкогольные напитки. Ожидается, что годовой сбор составит от 10 до 20 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Законопроект, предполагающий указывать количество сахара в продаваемом продукте, будет касаться только тех товаров, в которых содержание превышает пять граммов на 100 граммов продукции. Депутаты от фракции ЛДПР собираются вынести его на рассмотрение в Госдуму, сообщил URA.RU лидер партии Леонид Слуцкий. «Производители часто скрывают сахар и подсластители в составе, ведь такие продукты вкуснее, а, значит, их больше раскупают. Но такая еда может спровоцировать развитие диабета и других заболеваний. Дети, привыкшие к подсластителям, отказываются есть здоровые продукты. Поэтому яркое и заметное указание количества содержания сахара на лицевой стороне упаковки позволит гражданам соблюдать правильное питание, что снизит общий уровень заболеваемости россиян», — сказал Леонид Слуцкий. В пресс-службе партии отметили, что маркировать предполагается не все сахаросодержащие продукты. «Законопроект будет действовать в отношении продуктов, в составе которых количество сахара превышает пять граммов на 100 граммов продукта, что, по данным ВОЗ и Роспотребнадзора, составляет 10% от ежедневной нормы. Такая информация должна в обязательном порядке наноситься прописными буквами черного цвета, легко читаемым шрифтом максимально крупного размера на лицевой стороне этикетки в красной рамке с белым фоном и занимать не менее 10% от площади этикетки», — объяснили в ЛДПР. Ранее об ужесточении правил продажи продуктов, содержащих сахар и его заменители сообщил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов, направив обращение руководителю Роспотребнадзора, главному санитарному врачу РФ Анне Поповой. Он предложил на упаковках указывать весь объем сахара в граммах и чайных ложках. Также правительство РФ вернулось к рассмотрению вопроса о введении акцизов (косвенный налог) на сладкие безалкогольные напитки. Ожидается, что годовой сбор составит от 10 до 20 млрд рублей.