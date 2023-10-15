15 октября 2023
14 октября 2023

Ученые СПбГУ нашли способ выращивать овощи в суровых климатических условиях ЯНАО

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Учены СПбГУ наладили выращивание картофеля и редиса в районе поселка Сеяха в ЯНАО Фото:

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) помогли представителям общины коренных малочисленных народов «Илебц» наладить выращивание картофеля и редиса в районе поселка Сеяха в ЯНАО. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Картофель и редис для культивирования в открытом грунте были выбраны не просто так. Во-первых, это наименее прихотливые растения. Во-вторых, картофель является важной основой рациона многих семей. Обычно в данный регион картофель доставляют на судах, что может влиять как на качество продукта, так и на его цену», — передают слова заведующего кафедрой прикладной экологии СПбГУ Евгения Абакумова журналисты ТАСС.

По их словам, жители тундры не могли заниматься огородничеством в открытом грунте из-за суровых климатических условий. Теперь у ямальцев есть возможность самим выращивать картофель на всю семью.

Ранее в Тазовском районе (ЯНАО) появилась структура, которая должна помочь решить проблемы представителей коренных малочисленных народов Севера, переехавших из тундры в город. Это управление является структурой мэрии. Проект офис должен помогать тундровикам в жилищных вопросах, трудоустройстве, обучении и многом другом.

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Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) помогли представителям общины коренных малочисленных народов «Илебц» наладить выращивание картофеля и редиса в районе поселка Сеяха в ЯНАО. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Картофель и редис для культивирования в открытом грунте были выбраны не просто так. Во-первых, это наименее прихотливые растения. Во-вторых, картофель является важной основой рациона многих семей. Обычно в данный регион картофель доставляют на судах, что может влиять как на качество продукта, так и на его цену», — передают слова заведующего кафедрой прикладной экологии СПбГУ Евгения Абакумова журналисты ТАСС. По их словам, жители тундры не могли заниматься огородничеством в открытом грунте из-за суровых климатических условий. Теперь у ямальцев есть возможность самим выращивать картофель на всю семью. Ранее в Тазовском районе (ЯНАО) появилась структура, которая должна помочь решить проблемы представителей коренных малочисленных народов Севера, переехавших из тундры в город. Это управление является структурой мэрии. Проект офис должен помогать тундровикам в жилищных вопросах, трудоустройстве, обучении и многом другом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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