Власти ЯНАО создали структуру для решения проблем аборигенов

В Тазовском районе появилась структура для решения проблем представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), которые переехали из тундры в город. Об этом URA.RU сообщили в администрации муниципалитета.
«В администрации Тазовского района в целях решения вопросов КМНС создан муниципальный проектный офис по содействию в социализации лицам из числа КМНС, которые переехали на постоянное место жительства в населенные пункты. Это не дополнительный орган администрации, куратором проектного офиса является управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования», — сообщили в пресс-службе администрации.
Это управление является структурой мэрии. Проект офис должен помогать тундровикам в жилищных вопросах, трудоустройстве, обучении и многом другом. Однако его основная задача заключается в выявлении проблем и потребностей переехавших в город представителей КМНС.
Ранее для тундровиков создали еще один орган, который должен был заниматься их проблемами. В 2020 году власти ЯНАО создали совет представителей КМНС во главе с губернатором Дмитрием Артюховым.
Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей».
В Тазовском районе появилась структура для решения проблем представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), которые переехали из тундры в город. Об этом URA.RU сообщили в администрации муниципалитета. «В администрации Тазовского района в целях решения вопросов КМНС создан муниципальный проектный офис по содействию в социализации лицам из числа КМНС, которые переехали на постоянное место жительства в населенные пункты. Это не дополнительный орган администрации, куратором проектного офиса является управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования», — сообщили в пресс-службе администрации. Это управление является структурой мэрии. Проект офис должен помогать тундровикам в жилищных вопросах, трудоустройстве, обучении и многом другом. Однако его основная задача заключается в выявлении проблем и потребностей переехавших в город представителей КМНС. Ранее для тундровиков создали еще один орган, который должен был заниматься их проблемами. В 2020 году власти ЯНАО создали совет представителей КМНС во главе с губернатором Дмитрием Артюховым.