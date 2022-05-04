Власти ЯНАО создали структуру для решения проблем аборигенов

Власти придумали еще одну структуру для помощи тундровикам Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Тазовском районе появилась структура для решения проблем представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), которые переехали из тундры в город. Об этом URA.RU сообщили в администрации муниципалитета.

«В администрации Тазовского района в целях решения вопросов КМНС создан муниципальный проектный офис по содействию в социализации лицам из числа КМНС, которые переехали на постоянное место жительства в населенные пункты. Это не дополнительный орган администрации, куратором проектного офиса является управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования», — сообщили в пресс-службе администрации.

Это управление является структурой мэрии. Проект офис должен помогать тундровикам в жилищных вопросах, трудоустройстве, обучении и многом другом. Однако его основная задача заключается в выявлении проблем и потребностей переехавших в город представителей КМНС.

Ранее для тундровиков создали еще один орган, который должен был заниматься их проблемами. В 2020 году власти ЯНАО создали совет представителей КМНС во главе с губернатором Дмитрием Артюховым.