16 октября 2023

Стало известно, когда Байден отправится в Израиль

CNN: Байден отправится в Израиль 18 октября
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Байден посетит Израиль с рабочим визитом Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Американский лидер Джо Байден отправится в Израиль 18 октября. О этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Президент США Джо Байден посетит Израиль в среду, 18 октября», — передает слова Блинкена CNN.

Ранее США и Израиль провели переговоры о возможной рабочей поездки Байдена в Израиль. Предполагалось, что поездка состоится в течении недели. Позже стало известно, что израильские власти направили американскому президенту приглашение.

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Американский лидер Джо Байден отправится в Израиль 18 октября. О этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Президент США Джо Байден посетит Израиль в среду, 18 октября», — передает слова Блинкена CNN. Ранее США и Израиль провели переговоры о возможной рабочей поездки Байдена в Израиль. Предполагалось, что поездка состоится в течении недели. Позже стало известно, что израильские власти направили американскому президенту приглашение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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