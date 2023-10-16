Стало известно, когда Байден отправится в Израиль

Байден посетит Израиль с рабочим визитом
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Американский лидер Джо Байден отправится в Израиль 18 октября. О этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Президент США Джо Байден посетит Израиль в среду, 18 октября», —
Ранее США и Израиль провели переговоры о возможной рабочей поездки Байдена в Израиль. Предполагалось, что поездка состоится в течении недели. Позже стало известно, что израильские власти направили американскому президенту приглашение.
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