Стало известно, когда Байден отправится в Израиль

CNN: Байден отправится в Израиль 18 октября

17 октября 2023 в 05:12 Размер текста - 17 +

Байден посетит Израиль с рабочим визитом Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Американский лидер Джо Байден отправится в Израиль 18 октября. О этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Президент США Джо Байден посетит Израиль в среду, 18 октября», — передает слова Блинкена CNN. Ранее США и Израиль провели переговоры о возможной рабочей поездки Байдена в Израиль. Предполагалось, что поездка состоится в течении недели. Позже стало известно, что израильские власти направили американскому президенту приглашение.

Американский лидер Джо Байден отправится в Израиль 18 октября. О этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Президент США Джо Байден посетит Израиль в среду, 18 октября», — передает слова Блинкена CNN. Ранее США и Израиль провели переговоры о возможной рабочей поездки Байдена в Израиль. Предполагалось, что поездка состоится в течении недели. Позже стало известно, что израильские власти направили американскому президенту приглашение.