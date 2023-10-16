16 октября 2023

Курганцам предложили работу на тульском заводе с зарплатой в 118 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, уралаз, автозавод, производственный процесс, рабочие
Тульское автопредприятие набирает разнорабочих Фото:

Жителей Курганской области позвали на работу на автомобильный завод в Новомосковск (Тульская область). Вахтовикам готовы платить 118 тысяч рублей за 45 смен, указано в описании к вакансии.

«Работа для жителей Курганской области. Требуются разнорабочие на автомобильный завод, Тульская область. Ставка за смену в день по восемь часов: 3960 рублей. Срок вахты: от 45 смен», — написано в сообщении на портале «Авито».

Трудиться предстоит на сборочном конвейере. Соискателям обещают бесплатно предоставить комплексные обеды, проживание и спецодежду. Проезд к месту работу будет компенсирован.

Ранее курганцев звали работать на Тульский патронный завод. Ремонтникам станков ЧПУ обещали зарплату от 120 тысяч рублей.

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Жителей Курганской области позвали на работу на автомобильный завод в Новомосковск (Тульская область). Вахтовикам готовы платить 118 тысяч рублей за 45 смен, указано в описании к вакансии. «Работа для жителей Курганской области. Требуются разнорабочие на автомобильный завод, Тульская область. Ставка за смену в день по восемь часов: 3960 рублей. Срок вахты: от 45 смен», — написано в сообщении на портале «Авито». Трудиться предстоит на сборочном конвейере. Соискателям обещают бесплатно предоставить комплексные обеды, проживание и спецодежду. Проезд к месту работу будет компенсирован. Ранее курганцев звали работать на Тульский патронный завод. Ремонтникам станков ЧПУ обещали зарплату от 120 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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