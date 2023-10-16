Курганцам предложили работу на тульском заводе с зарплатой в 118 тысяч рублей

Жителей Курганской области позвали на работу на автомобильный завод в Новомосковск (Тульская область). Вахтовикам готовы платить 118 тысяч рублей за 45 смен, указано в описании к вакансии.
«Работа для жителей Курганской области. Требуются разнорабочие на автомобильный завод, Тульская область. Ставка за смену в день по восемь часов: 3960 рублей. Срок вахты: от 45 смен», — написано в сообщении на портале «Авито».
Трудиться предстоит на сборочном конвейере. Соискателям обещают бесплатно предоставить комплексные обеды, проживание и спецодежду. Проезд к месту работу будет компенсирован.
Ранее курганцев звали работать на Тульский патронный завод. Ремонтникам станков ЧПУ обещали зарплату от 120 тысяч рублей.
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