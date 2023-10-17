Курганские оперативники задержали в Тюмени 24-летнего иностранца, который помог мошенникам завладеть крупной суммой денег пенсионерки из Каргапольского округа. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.
«Курганскими оперативниками задержан 24-летний житель одной из среднеазиатских республик в городе Тюмени. Выступая в роли курьера, иностранный гражданин получил денежные средства от пожилой жительницы Каргапольского округа на сумму 185 тысяч рублей. Часть денежных средств у подозреваемого изъята», — говорится на сайте ведомства. Также его подозревают в аналогичных преступлениях на территории других регионов.
По факту мошенничества на злоумышленника возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Кургане задержали четырех мигрантов с крупной партией героина. Иностранцам за сбыт наркотиков может грозить до 20 лет лишения свободы. В РПЦ заявляли, что причиной роста преступлений среди мигрантов является географическое положение Курганской области, которая граничит с Казахстаном.
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