В Кургане объяснили причины роста преступлений среди мигрантов

РПЦ: статистику по мигрантам портит географическое положение Курганской области

02 октября 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Представители Курганской епархии заявили, что большинство преступлений совершаются мигрантами из-за месторасположения области Фото: Владимир Андреев © URA.RU На заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) представители Курганской епархии отметили, что большинство преступлений, которые происходят на территории Курганской области, совершаются мигрантами, находящимися в области проездом. Информация об этом опубликована на сайте региональной епархии РПЦ. «Подавляющее большинство преступлений на территории Курганской области совершают мигранты, находящиеся в регионе только несколько дней, проездом. Это связано с территориальными особенностями региона, который располагается на границе с экономически развитыми субъектами РФ и Казахстаном», — заявил митрополит. Также было отмечено, что в сентябре был положительно рассмотрен вопрос об увеличении размера платежей, ежемесячно уплачиваемых иностранцами, работающими в Курганской области по патенту. Ранее URA.RU писало, что Курганская епархия выступила с обращением к губернатору Вадиму Шумкову из-за роста преступлений, совершаемых иностранцами. В обращении было указано, что в Кургане и области на 92% вырос рост мигрантской преступности, большая часть которой связана с наркотиками. Митрополит предлагал ввести в регионе запрет на работу иностранцев в некоторых видах деятельности, а также инициировать приостановку выдачи в Кургане рабочих патентов мигрантам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) представители Курганской епархии отметили, что большинство преступлений, которые происходят на территории Курганской области, совершаются мигрантами, находящимися в области проездом. Информация об этом опубликована на сайте региональной епархии РПЦ. «Подавляющее большинство преступлений на территории Курганской области совершают мигранты, находящиеся в регионе только несколько дней, проездом. Это связано с территориальными особенностями региона, который располагается на границе с экономически развитыми субъектами РФ и Казахстаном», — заявил митрополит. Также было отмечено, что в сентябре был положительно рассмотрен вопрос об увеличении размера платежей, ежемесячно уплачиваемых иностранцами, работающими в Курганской области по патенту. Ранее URA.RU писало, что Курганская епархия выступила с обращением к губернатору Вадиму Шумкову из-за роста преступлений, совершаемых иностранцами. В обращении было указано, что в Кургане и области на 92% вырос рост мигрантской преступности, большая часть которой связана с наркотиками. Митрополит предлагал ввести в регионе запрет на работу иностранцев в некоторых видах деятельности, а также инициировать приостановку выдачи в Кургане рабочих патентов мигрантам.