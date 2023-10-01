В Кургане объяснили причины роста преступлений среди мигрантов

На заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) представители Курганской епархии отметили, что большинство преступлений, которые происходят на территории Курганской области, совершаются мигрантами, находящимися в области проездом. Информация об этом опубликована на сайте региональной епархии РПЦ.
«Подавляющее большинство преступлений на территории Курганской области совершают мигранты, находящиеся в регионе только несколько дней, проездом. Это связано с территориальными особенностями региона, который располагается на границе с экономически развитыми субъектами РФ и Казахстаном», — заявил митрополит. Также было отмечено, что в сентябре был положительно рассмотрен вопрос об увеличении размера платежей, ежемесячно уплачиваемых иностранцами, работающими в Курганской области по патенту.
Ранее URA.RU писало, что Курганская епархия выступила с обращением к губернатору Вадиму Шумкову из-за роста преступлений, совершаемых иностранцами. В обращении было указано, что в Кургане и области на 92% вырос рост мигрантской преступности, большая часть которой связана с наркотиками. Митрополит предлагал ввести в регионе запрет на работу иностранцев в некоторых видах деятельности, а также инициировать приостановку выдачи в Кургане рабочих патентов мигрантам.
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