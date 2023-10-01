01 октября 2023

В Кургане объяснили причины роста преступлений среди мигрантов

РПЦ: статистику по мигрантам портит географическое положение Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Представители Курганской епархии заявили, что большинство преступлений совершаются мигрантами из-за месторасположения области Фото:

На заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) представители Курганской епархии отметили, что большинство преступлений, которые происходят на территории Курганской области, совершаются мигрантами, находящимися в области проездом. Информация об этом опубликована на сайте региональной епархии РПЦ.

«Подавляющее большинство преступлений на территории Курганской области совершают мигранты, находящиеся в регионе только несколько дней, проездом. Это связано с территориальными особенностями региона, который располагается на границе с экономически развитыми субъектами РФ и Казахстаном», — заявил митрополит. Также было отмечено, что в сентябре был положительно рассмотрен вопрос об увеличении размера платежей, ежемесячно уплачиваемых иностранцами, работающими в Курганской области по патенту.

Ранее URA.RU писало, что Курганская епархия выступила с обращением к губернатору Вадиму Шумкову из-за роста преступлений, совершаемых иностранцами. В обращении было указано, что в Кургане и области на 92% вырос рост мигрантской преступности, большая часть которой связана с наркотиками. Митрополит предлагал ввести в регионе запрет на работу иностранцев в некоторых видах деятельности, а также инициировать приостановку выдачи в Кургане рабочих патентов мигрантам.

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На заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) представители Курганской епархии отметили, что большинство преступлений, которые происходят на территории Курганской области, совершаются мигрантами, находящимися в области проездом. Информация об этом опубликована на сайте региональной епархии РПЦ. «Подавляющее большинство преступлений на территории Курганской области совершают мигранты, находящиеся в регионе только несколько дней, проездом. Это связано с территориальными особенностями региона, который располагается на границе с экономически развитыми субъектами РФ и Казахстаном», — заявил митрополит. Также было отмечено, что в сентябре был положительно рассмотрен вопрос об увеличении размера платежей, ежемесячно уплачиваемых иностранцами, работающими в Курганской области по патенту. Ранее URA.RU писало, что Курганская епархия выступила с обращением к губернатору Вадиму Шумкову из-за роста преступлений, совершаемых иностранцами. В обращении было указано, что в Кургане и области на 92% вырос рост мигрантской преступности, большая часть которой связана с наркотиками. Митрополит предлагал ввести в регионе запрет на работу иностранцев в некоторых видах деятельности, а также инициировать приостановку выдачи в Кургане рабочих патентов мигрантам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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