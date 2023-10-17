Израиль не отменит операцию в секторе Газа из-за визита Байдена

17 октября 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Израиль временно отложил вторжение в сектор Газа из-за погодных условий Фото: MANUEL DE ALMEIDA / EPA новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия Израиля (ЦАХАЛ) не собирается отменять запланированную наземную операцию в секторе Газа из-за визита президента США Джо Байдена. Об этом рассказал международный представитель ЦАХАЛ, подполковник Джонатан Конрикус. «Визит Байдена не осложнит и не отсрочит наземную операцию в секторе Газа. ХАМАС должно быть уничтожено, это наша военная цель», — заявил Джонатан Конрикус, его слова передает CNN . Ранее Белый дом сообщал, что Байден прилетит в Израиль 18 октября. Обозреватели газеты The New York Times отмечали, что это ставит под угрозу его безопасность, передает RT. США в войне на Ближнем Востоке поддерживают Израиль. После того как ЦАХАЛ отогнал палестинских боевиков со своей территории, в армии Израиля заявили, что военные планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Она еще не началась из-за погодных условий, однако уже сейчас проходит эвакуация жителей Газы. Если Израиль все же решится на вторжение, то ливанское движение «Хезболла» откроет второй фронт.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) не собирается отменять запланированную наземную операцию в секторе Газа из-за визита президента США Джо Байдена. Об этом рассказал международный представитель ЦАХАЛ, подполковник Джонатан Конрикус. «Визит Байдена не осложнит и не отсрочит наземную операцию в секторе Газа. ХАМАС должно быть уничтожено, это наша военная цель», — заявил Джонатан Конрикус, его слова передает CNN. Ранее Белый дом сообщал, что Байден прилетит в Израиль 18 октября. Обозреватели газеты The New York Times отмечали, что это ставит под угрозу его безопасность, передает RT. США в войне на Ближнем Востоке поддерживают Израиль. После того как ЦАХАЛ отогнал палестинских боевиков со своей территории, в армии Израиля заявили, что военные планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Она еще не началась из-за погодных условий, однако уже сейчас проходит эвакуация жителей Газы. Если Израиль все же решится на вторжение, то ливанское движение «Хезболла» откроет второй фронт.