Израиль не отменит операцию в секторе Газа из-за визита Байдена

Армия Израиля (ЦАХАЛ) не собирается отменять запланированную наземную операцию в секторе Газа из-за визита президента США Джо Байдена. Об этом рассказал международный представитель ЦАХАЛ, подполковник Джонатан Конрикус.
«Визит Байдена не осложнит и не отсрочит наземную операцию в секторе Газа. ХАМАС должно быть уничтожено, это наша военная цель», — заявил Джонатан Конрикус, его слова передает
Ранее Белый дом сообщал, что Байден прилетит в Израиль 18 октября. Обозреватели газеты The New York Times отмечали, что это ставит под угрозу его безопасность, передает RT. США в войне на Ближнем Востоке поддерживают Израиль.
После того как ЦАХАЛ отогнал палестинских боевиков со своей территории, в армии Израиля заявили, что военные планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Она еще не началась из-за погодных условий, однако уже сейчас проходит эвакуация жителей Газы. Если Израиль все же решится на вторжение, то ливанское движение «Хезболла» откроет второй фронт.
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