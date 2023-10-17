Израиль не отменит операцию в секторе Газа из-за визита Байдена

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Израиль временно отложил вторжение в сектор Газа из-за погодных условий Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) не собирается отменять запланированную наземную операцию в секторе Газа из-за визита президента США Джо Байдена. Об этом рассказал международный представитель ЦАХАЛ, подполковник Джонатан Конрикус.

«Визит Байдена не осложнит и не отсрочит наземную операцию в секторе Газа. ХАМАС должно быть уничтожено, это наша военная цель», — заявил Джонатан Конрикус, его слова передает CNN.

Ранее Белый дом сообщал, что Байден прилетит в Израиль 18 октября. Обозреватели газеты The New York Times отмечали, что это ставит под угрозу его безопасность, передает RT. США в войне на Ближнем Востоке поддерживают Израиль.

После того как ЦАХАЛ отогнал палестинских боевиков со своей территории, в армии Израиля заявили, что военные планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Она еще не началась из-за погодных условий, однако уже сейчас проходит эвакуация жителей Газы. Если Израиль все же решится на вторжение, то ливанское движение «Хезболла» откроет второй фронт.

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) не собирается отменять запланированную наземную операцию в секторе Газа из-за визита президента США Джо Байдена. Об этом рассказал международный представитель ЦАХАЛ, подполковник Джонатан Конрикус. «Визит Байдена не осложнит и не отсрочит наземную операцию в секторе Газа. ХАМАС должно быть уничтожено, это наша военная цель», — заявил Джонатан Конрикус, его слова передает CNN. Ранее Белый дом сообщал, что Байден прилетит в Израиль 18 октября. Обозреватели газеты The New York Times отмечали, что это ставит под угрозу его безопасность, передает RT. США в войне на Ближнем Востоке поддерживают Израиль. После того как ЦАХАЛ отогнал палестинских боевиков со своей территории, в армии Израиля заявили, что военные планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Она еще не началась из-за погодных условий, однако уже сейчас проходит эвакуация жителей Газы. Если Израиль все же решится на вторжение, то ливанское движение «Хезболла» откроет второй фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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