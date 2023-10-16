Курганские военнослужащие 157 инженерной бригады из зоны СВО поблагодарили земляков за гуманитарную помощь. Видеообращение бойцов размещено в группе администрации Шадринска в соцсети «ВКонтакте».
«Дорогие шадринцы, благодарим вас за вашу поддержку и оказанную помощь. Ваши усилия как никогда нам необходимы. Враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал один из бойцов на видео.
По информации мэрии Шадринска, в сборе гуманитарной помощи принимали участие коллективы и воспитанники школ №2, 20 и кадетской школы-интерната, приход Спасо-Преображенского собора и местные активисты. Также с покупкой спецоборудования и техники регулярно помогают шадринские предприниматели. Непосредственно груз был отправлен силами военно-патриотического клуба «Феникс».
Ранее URA.RU писало, что чиновница Белозерского округа Наталья Богданова подарила бинокль мобилизованному бойцу СВО. Также сообщалось, что депутат Госдумы Ильтяков передал саперам в зону СВО консервы и медикаменты.
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