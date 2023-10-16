16 октября 2023

Курганские бойцы СВО из инженерной роты обратились к землякам. Видео

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Бойцы из зоны СВО поблагодарили шадринцев за гуманитарный груз Фото:
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Курганские военнослужащие 157 инженерной бригады из зоны СВО поблагодарили земляков за гуманитарную помощь. Видеообращение бойцов размещено в группе администрации Шадринска в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие шадринцы, благодарим вас за вашу поддержку и оказанную помощь. Ваши усилия как никогда нам необходимы. Враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал один из бойцов на видео.

По информации мэрии Шадринска, в сборе гуманитарной помощи принимали участие коллективы и воспитанники школ №2, 20 и кадетской школы-интерната, приход Спасо-Преображенского собора и местные активисты. Также с покупкой спецоборудования и техники регулярно помогают шадринские предприниматели. Непосредственно груз был отправлен силами военно-патриотического клуба «Феникс».

Ранее URA.RU писало, что чиновница Белозерского округа Наталья Богданова подарила бинокль мобилизованному бойцу СВО. Также сообщалось, что депутат Госдумы Ильтяков передал саперам в зону СВО консервы и медикаменты.

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Курганские военнослужащие 157 инженерной бригады из зоны СВО поблагодарили земляков за гуманитарную помощь. Видеообращение бойцов размещено в группе администрации Шадринска в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие шадринцы, благодарим вас за вашу поддержку и оказанную помощь. Ваши усилия как никогда нам необходимы. Враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал один из бойцов на видео. По информации мэрии Шадринска, в сборе гуманитарной помощи принимали участие коллективы и воспитанники школ №2, 20 и кадетской школы-интерната, приход Спасо-Преображенского собора и местные активисты. Также с покупкой спецоборудования и техники регулярно помогают шадринские предприниматели. Непосредственно груз был отправлен силами военно-патриотического клуба «Феникс». Ранее URA.RU писало, что чиновница Белозерского округа Наталья Богданова подарила бинокль мобилизованному бойцу СВО. Также сообщалось, что депутат Госдумы Ильтяков передал саперам в зону СВО консервы и медикаменты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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