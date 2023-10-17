Эксперт института при Минфине: запрет на взятие кредитов не спасет пенсионеров

18 октября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Мошенников лишат их главного оружия, сказал Олег Савченко Фото: Денис Моргунов © URA.RU Законопроект о самозапрете на взятие кредитов не сможет полностью защитить пожилых граждан от мошенников. Об том в беседе с URA.RU сообщила эксперт Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. О том, зачем нужна такая мера и как она будет работать, также рассказали депутаты Госдумы и авторы инициативы. Они утверждают, что число преступлений снизится, поскольку мошенников лишат их главного оружия. Для чего нужен самозапрет на кредиты? Законопроект о самозапрете на кредитование принят в первом чтении (может вступить в силу 1 июля 2024 года). Ранее он получил поддержку в правительстве. Предполагается, что это позволит существенно снизить риски мошенничества в сфере кредитования. Оформить такой запрет россияне смогут на «Госуслугах». Новость по теме Как узнать, есть ли на вас кредит, и навсегда защититься от мошенников Снять запрет моментально не получится. Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко отметил, что такая особенность позволит человеку обдумать необходимость кредита и снизить риск попасться на уловки мошенников. «Мы делаем еще одну ступеньку, связанную с тем, чтобы люди оценивали адекватность принятия решения по взятию кредита. Телефонные мошенники говорят, что близкий человек попал в аварию или в сложную ситуацию, срочно нужны деньги. В этот момент человек находится под психическим воздействием, эмоциональным влиянием. Он, конечно, раскошеливается. Теперь же будет возможность взять паузу, убрать эту эмоциональную составляющую, как инструмент влияния мошенников, в этом и заключается задача закона», — сказал Олег Савченко. Можно ли наложить запрет на взятие кредитов родственниками? Решение о снятии или наложении запрета на взятие кредита может принять лично сам гражданин, и за него это сделать никто не сможет. Закон должен работать именно так, чтобы избежать раскрытия личных данных, объяснил первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку, один из авторов законопроекта о самозапрете на взятие кредитов Константин Бахарев. Новость по теме Россиян пугают запретом на выдачу кредитов и займов физическим лицам «Ключевое слово в законопроекте и его концепции — это самозапрет. Гражданин сам себе запрещает заключать с ним договоры либо на все виды либо на отдельные виды потребительских кредитов в банках и микрофинансовых организациях. То есть вы не можете наложить такой запрет на меня, я не могу, соответственно, установить его для вас. Во-вторых, потому что сама процедура предусматривает запрос вашей кредитной истории, а она носит конфиденциальный характер. В ней отражаются все ваши взаимоотношения с кредитными, микрофинансовыми организациями за все время, когда вы пользовались их услугами», — объяснил депутат. Он подчеркнул, что запрет будет заверяться электронной подписью без участия третьих лиц. «Это человек может сделать только сам. Никакой нотариус электронной подпись не заверит. Она будет недействительна для бюро кредитных историй. Ни банк, ни микрофинансовая организация не смогут ей воспользоваться», — сообщил собеседник агентства. Какие риски несет законопроект о самозапрете на кредиты? Полностью защититься от мошеннических действий данная мера не поможет. Более того, под ударом все равно остаются пожилые россияне, заявила эксперт НИФИ Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. «Есть ряд рисков. Прежде всего это касается случаев, если злоумышленник убедит свою жертву снять наложенный запрет или выманит доступ к «Госуслугам». Однако более долгий срок снятия вводится в качестве своеобразного «периода охлаждения», у человека будет время на обдумывание своих действий, а мошеннику реже удается держать жертву «на крючке» длительное время. Наиболее уязвимо перед аферистами старшее поколение, но самостоятельно за своих пожилых дееспособных родственников наложить запрет на кредитование нельзя. Однако можно им будет помочь с подачей заявления, привязать к отдельному номеру телефона, которым родственник не пользуется в повседневных целях. Сим-карту, привязанную к «Госуслугам», хранить у себя. Даже если аферист выудит логин/пароль от «Госуслуг», без подтверждающего СМС войти в профиль будет невозможно», — заключила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Законопроект о самозапрете на взятие кредитов не сможет полностью защитить пожилых граждан от мошенников. Об том в беседе с URA.RU сообщила эксперт Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. О том, зачем нужна такая мера и как она будет работать, также рассказали депутаты Госдумы и авторы инициативы. Они утверждают, что число преступлений снизится, поскольку мошенников лишат их главного оружия. Законопроект о самозапрете на кредитование принят в первом чтении (может вступить в силу 1 июля 2024 года). Ранее он получил поддержку в правительстве. Предполагается, что это позволит существенно снизить риски мошенничества в сфере кредитования. Оформить такой запрет россияне смогут на «Госуслугах». Снять запрет моментально не получится. Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко отметил, что такая особенность позволит человеку обдумать необходимость кредита и снизить риск попасться на уловки мошенников. «Мы делаем еще одну ступеньку, связанную с тем, чтобы люди оценивали адекватность принятия решения по взятию кредита. Телефонные мошенники говорят, что близкий человек попал в аварию или в сложную ситуацию, срочно нужны деньги. В этот момент человек находится под психическим воздействием, эмоциональным влиянием. Он, конечно, раскошеливается. Теперь же будет возможность взять паузу, убрать эту эмоциональную составляющую, как инструмент влияния мошенников, в этом и заключается задача закона», — сказал Олег Савченко. Решение о снятии или наложении запрета на взятие кредита может принять лично сам гражданин, и за него это сделать никто не сможет. Закон должен работать именно так, чтобы избежать раскрытия личных данных, объяснил первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку, один из авторов законопроекта о самозапрете на взятие кредитов Константин Бахарев. «Ключевое слово в законопроекте и его концепции — это самозапрет. Гражданин сам себе запрещает заключать с ним договоры либо на все виды либо на отдельные виды потребительских кредитов в банках и микрофинансовых организациях. То есть вы не можете наложить такой запрет на меня, я не могу, соответственно, установить его для вас. Во-вторых, потому что сама процедура предусматривает запрос вашей кредитной истории, а она носит конфиденциальный характер. В ней отражаются все ваши взаимоотношения с кредитными, микрофинансовыми организациями за все время, когда вы пользовались их услугами», — объяснил депутат. Он подчеркнул, что запрет будет заверяться электронной подписью без участия третьих лиц. «Это человек может сделать только сам. Никакой нотариус электронной подпись не заверит. Она будет недействительна для бюро кредитных историй. Ни банк, ни микрофинансовая организация не смогут ей воспользоваться», — сообщил собеседник агентства. Полностью защититься от мошеннических действий данная мера не поможет. Более того, под ударом все равно остаются пожилые россияне, заявила эксперт НИФИ Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. «Есть ряд рисков. Прежде всего это касается случаев, если злоумышленник убедит свою жертву снять наложенный запрет или выманит доступ к «Госуслугам». Однако более долгий срок снятия вводится в качестве своеобразного «периода охлаждения», у человека будет время на обдумывание своих действий, а мошеннику реже удается держать жертву «на крючке» длительное время. Однако можно им будет помочь с подачей заявления, привязать к отдельному номеру телефона, которым родственник не пользуется в повседневных целях. Сим-карту, привязанную к «Госуслугам», хранить у себя. Даже если аферист выудит логин/пароль от «Госуслуг», без подтверждающего СМС войти в профиль будет невозможно», — заключила эксперт.