Россиян пугают запретом на выдачу кредитов и займов физическим лицам

Экс-глава ЦБ Дубинин: в России не введут запрет на выдачу кредитов
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Центробанк ужесточает нормы к предоставлению займов Фото:
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Опровержение фейковой информации

В сети активно распространяется информация о том, что в России с 3 октября 2023 года якобы будет введен запрет на выдачу кредитов и займов физическим лицам. Российский экономист и бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин опроверг этот слух в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.

«Чтобы избежать перекредитования, когда человек берет кредит, чтобы закрыть другой кредит, вводят лимиты для банков и ужесточают правила для тех, кто хочет взять деньги в долг. Получается, что не вводится запрет на выдачу кредитов, а усиливаются и ужесточаются нормы к предоставлению займов», — заявил эксперт.

На сайте Центробанка ранее сообщалась аналогичная информация о более строгих ограничениях на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Данное решение связано с ограничением роста закредитованности граждан.

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В сети активно распространяется информация о том, что в России с 3 октября 2023 года якобы будет введен запрет на выдачу кредитов и займов физическим лицам. Российский экономист и бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин опроверг этот слух в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Чтобы избежать перекредитования, когда человек берет кредит, чтобы закрыть другой кредит, вводят лимиты для банков и ужесточают правила для тех, кто хочет взять деньги в долг. Получается, что не вводится запрет на выдачу кредитов, а усиливаются и ужесточаются нормы к предоставлению займов», — заявил эксперт. На сайте Центробанка ранее сообщалась аналогичная информация о более строгих ограничениях на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Данное решение связано с ограничением роста закредитованности граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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