Россиян пугают запретом на выдачу кредитов и займов физическим лицам

Экс-глава ЦБ Дубинин: в России не введут запрет на выдачу кредитов

03 октября 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Центробанк ужесточает нормы к предоставлению займов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В сети активно распространяется информация о том, что в России с 3 октября 2023 года якобы будет введен запрет на выдачу кредитов и займов физическим лицам. Российский экономист и бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин опроверг этот слух в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Чтобы избежать перекредитования, когда человек берет кредит, чтобы закрыть другой кредит, вводят лимиты для банков и ужесточают правила для тех, кто хочет взять деньги в долг. Получается, что не вводится запрет на выдачу кредитов, а усиливаются и ужесточаются нормы к предоставлению займов», — заявил эксперт. На сайте Центробанка ранее сообщалась аналогичная информация о более строгих ограничениях на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Данное решение связано с ограничением роста закредитованности граждан.

В сети активно распространяется информация о том, что в России с 3 октября 2023 года якобы будет введен запрет на выдачу кредитов и займов физическим лицам. Российский экономист и бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин опроверг этот слух в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Чтобы избежать перекредитования, когда человек берет кредит, чтобы закрыть другой кредит, вводят лимиты для банков и ужесточают правила для тех, кто хочет взять деньги в долг. Получается, что не вводится запрет на выдачу кредитов, а усиливаются и ужесточаются нормы к предоставлению займов», — заявил эксперт. На сайте Центробанка ранее сообщалась аналогичная информация о более строгих ограничениях на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Данное решение связано с ограничением роста закредитованности граждан.