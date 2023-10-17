Госдума единогласно приняла дератификацию ДВЗЯИ

17 октября 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Госдума РФ проголосовала за отзыв ратификации документа о ядерных испытаниях Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Государственная дума России единогласно в первом чтении приняла закон по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента. «Принят законопроект в первом чтении», — было озвучено по итогам заседания, прямая трансляция которого шла на телеканале Госдумы . Все депутаты проголосовали за отмену ратификации договора. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что это был «беспрецедентный случай единения законодателей». Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба Валдай заявил, что России следует отозвать ратификацию ДВЗЯИ. По его словам, США хоть и подписали договор, однако его не ратифицировали. Что такое ДВЗЯИ ранее рассказывало URA.RU.

Государственная дума России единогласно в первом чтении приняла закон по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента. «Принят законопроект в первом чтении», — было озвучено по итогам заседания, прямая трансляция которого шла на телеканале Госдумы. Все депутаты проголосовали за отмену ратификации договора. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что это был «беспрецедентный случай единения законодателей». Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба Валдай заявил, что России следует отозвать ратификацию ДВЗЯИ. По его словам, США хоть и подписали договор, однако его не ратифицировали. Что такое ДВЗЯИ ранее рассказывало URA.RU.