Подозреваемый в изнасиловании шваброй насиловал девушек в свердловском кафе

Силовики ищут подозреваемого (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Иван Бугаенко, который подозревается в изнасиловании мужчины шваброй в кафе «Ромашка» в Новоуральске, был судим за преступления сексуального характера, совершенные прямо в этом заведении. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«В криминальной биографии подозреваемого, по предварительным сведениям, есть эпизоды, связанные с совершением в отношении девушек преступлений сексуального характера прямо в здании кафе, хозяином которого он является, а также с незаконным лишением свободы. Это было в 2000 и 2010 годах», — сказал Горелых.

Крайнее наказание мужчина отбывал в исправительной колонии №55 в Ивделе. Оттуда он освободился в сентябре 2011 года. «В настоящее время сыщики уголовного розыска проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление места, где директор кафе мог „залечь на дно“, чтобы скрыться от наказания», — добавил Горелых. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите силовикам по номеру 02.

Данное заведение, где были совершены преступления, ранее принадлежало отцу подозреваемого. Затем оно по наследству досталось Ивану Бугаенко. Однако теперь кафе принадлежит Юлии Бугаенко.

Инцидент в кафе произошел 7 октября в Новоуральске, но стало известно об этом лишь 16 октября. Бугаенко с товарищами избили мужчину, затем стянули с него штаны и изнасиловали черенком от швабры. Теперь мужчина скрывается от силовиков. СКР возбудил уголовное дело по данному происшествию.