Завод-банкрот из Златоуста решил избавиться от долгов партнера из Австрии

ЗЭМЗ в Златоусте выставил на торги долг Smart Stahl GmbH из Австрии в 263 раза дешевле

Долг в евро в Златоусте продадут на торгах за рубли Фото: Илья Московец © URA.RU

Обанкроченный Златоустовский электрометаллургический завод (ЗЭМЗ, Челябинская область) решил избавиться от дебиторской задолженности со стороны Smart Stahl GmbH из Австрии. Как следует из заявления конкурсного управляющего Владимира Добрышкина, долги готовы продать дешевле их суммы в 263 раза.

«В состав лота входят права требования к иностранному юрлицу, компании Smart Stahl GmbH на сумму 9,13 млн евро. Начальная цена составляет три миллиона рублей», — отмечается в документах за подписью Добрышкина.

Открытый аукцион состоится 18 июля. До того дня от потенциальных покупателей будут принимать заявки. Разница между суммой долга и его первоначальной ценой реализации основана на текущем курсе евро к рублю, который 1 июня составил 86,5 рубля.

Сделки 2018 года с австрийским партнером суд признал недействительными в апреле. Было установлено, что деньги в Вену перечислялись, а обещанное оборудование STG за них так и не поставлено. Из судебных материалов следует, что транзакции проводились, чтобы уменьшить конкурсную массу должника.

Банкротом Златоустовский электрометаллургический завод признали в декабре 2021 года. В мае срок конкурсного производства продлили до ноября. Одним из крупнейших кредиторов стал Павел Кротов, принявший права требования 3,3 млрд рублей у АО «Торговый дом Металлургический завод „Красный Октябрь“» из Москвы. Пока ведется реализация имущество должника, на активы бывшего директора предприятия Александра Кретова и его конечного бенефициара Дмитрия Герасименко наложен арест.