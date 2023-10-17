В свердловском СК ждут генерала, наказанного Бастрыкиным

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , портрет, решетников петр
Слухи о переводе Петра Решетникова в Екатеринбург ходят давно Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Следственное управление СКР по Свердловской области в ближайшие недели может возглавить начальник челябинского СКР генерал Петр Решетников. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

О вероятности такого сценария URA.RU писало еще в начале апреля — со ссылкой на источники в челябинской силовой середе. Тогда же стало известно, что на одном из совещаний глава СК Александр Бастрыкин предупредил Решетникова о неполном служебном соответствии — из-за проблем с расселением аварийного жилья.

А сейчас о переводе Решетникова заговорили и свердловские офицеры. «Указ о назначении будет готов в ближайшие недели», — анонсировал один из них. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.

На данный момент свердловским управлением СК с приставкой и. о. руководит полковник юстиции Анатолий Надбитов. Он сменил Михаила Богинского, который в апреле 2023-го перешел в уральское полпредство президента РФ.

Решетников — свердловчанин, родился в поселке Шаля, окончил Уральскую юридическую академию. Работал в прокуратуре, потом возглавил управление СК по Хабаровскому краю. В 2018—2021 годах руководил Уральским следственным управлением на транспорте СКР, оттуда и перешел в челябинский СК. В так называемое «соревнование генералов», которое называют причиной частых посадок челябинских чиновников и бизнесменов, Решетников не вовлечен.

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Следственное управление СКР по Свердловской области в ближайшие недели может возглавить начальник челябинского СКР генерал Петр Решетников. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. О вероятности такого сценария URA.RU писало еще в начале апреля — со ссылкой на источники в челябинской силовой середе. Тогда же стало известно, что на одном из совещаний глава СК Александр Бастрыкин предупредил Решетникова о неполном служебном соответствии — из-за проблем с расселением аварийного жилья. А сейчас о переводе Решетникова заговорили и свердловские офицеры. «Указ о назначении будет готов в ближайшие недели», — анонсировал один из них. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. На данный момент свердловским управлением СК с приставкой и. о. руководит полковник юстиции Анатолий Надбитов. Он сменил Михаила Богинского, который в апреле 2023-го перешел в уральское полпредство президента РФ. Решетников — свердловчанин, родился в поселке Шаля, окончил Уральскую юридическую академию. Работал в прокуратуре, потом возглавил управление СК по Хабаровскому краю. В 2018—2021 годах руководил Уральским следственным управлением на транспорте СКР, оттуда и перешел в челябинский СК. В так называемое «соревнование генералов», которое называют причиной частых посадок челябинских чиновников и бизнесменов, Решетников не вовлечен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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