В свердловском СК ждут генерала, наказанного Бастрыкиным

17 октября 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Слухи о переводе Петра Решетникова в Екатеринбург ходят давно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Следственное управление СКР по Свердловской области в ближайшие недели может возглавить начальник челябинского СКР генерал Петр Решетников. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. О вероятности такого сценария URA.RU писало еще в начале апреля — со ссылкой на источники в челябинской силовой середе. Тогда же стало известно, что на одном из совещаний глава СК Александр Бастрыкин предупредил Решетникова о неполном служебном соответствии — из-за проблем с расселением аварийного жилья. А сейчас о переводе Решетникова заговорили и свердловские офицеры. «Указ о назначении будет готов в ближайшие недели», — анонсировал один из них. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. На данный момент свердловским управлением СК с приставкой и. о. руководит полковник юстиции Анатолий Надбитов. Он сменил Михаила Богинского, который в апреле 2023-го перешел в уральское полпредство президента РФ. Решетников — свердловчанин, родился в поселке Шаля, окончил Уральскую юридическую академию. Работал в прокуратуре, потом возглавил управление СК по Хабаровскому краю. В 2018—2021 годах руководил Уральским следственным управлением на транспорте СКР, оттуда и перешел в челябинский СК. В так называемое «соревнование генералов», которое называют причиной частых посадок челябинских чиновников и бизнесменов, Решетников не вовлечен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следственное управление СКР по Свердловской области в ближайшие недели может возглавить начальник челябинского СКР генерал Петр Решетников. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. О вероятности такого сценария URA.RU писало еще в начале апреля — со ссылкой на источники в челябинской силовой середе. Тогда же стало известно, что на одном из совещаний глава СК Александр Бастрыкин предупредил Решетникова о неполном служебном соответствии — из-за проблем с расселением аварийного жилья. А сейчас о переводе Решетникова заговорили и свердловские офицеры. «Указ о назначении будет готов в ближайшие недели», — анонсировал один из них. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. На данный момент свердловским управлением СК с приставкой и. о. руководит полковник юстиции Анатолий Надбитов. Он сменил Михаила Богинского, который в апреле 2023-го перешел в уральское полпредство президента РФ. Решетников — свердловчанин, родился в поселке Шаля, окончил Уральскую юридическую академию. Работал в прокуратуре, потом возглавил управление СК по Хабаровскому краю. В 2018—2021 годах руководил Уральским следственным управлением на транспорте СКР, оттуда и перешел в челябинский СК. В так называемое «соревнование генералов», которое называют причиной частых посадок челябинских чиновников и бизнесменов, Решетников не вовлечен.