В Совете Федерации заявили, что в России безопаснее, чем в Европе

Сенатор Цеков: релоканты должны понять, что в России безопаснее, чем в Европе

Релоканты вернутся в Россию, так как поймут, что здесь безопасно, считают в Совете Федерации Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Когда россияне, покинувшие страну, поймут, что в России безопаснее, чем в Европе, они вернутся домой. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

«Они сами должны сравнивать свою жизнь за пределами страны и в России. Нормальный человек должен понимать, что Россия сейчас самая безопасная страна в мире для проживания. Во всяком случае среди европейских стран. Надо объяснять, что у нас все нормально. Я думаю, что они вернутся, и многие возвращаются», — Сергей Цеков.

Однако, отметил сенатор, некоторым россиянам может грозить уголовный срок, если они вернутся в Россию. «Но есть и те, которые наговорили себе на приличные судебные сроки. Их надо будет задерживать и судить. Тех, кто помогал вооруженным силам Украины. Их надо наказывать. Они должны за это получить внушительное наказание», — заключил политик.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантам, уехавшим из России и радовавшимся ударам по РФ, не следует возвращаться. В Кремле поддержали это предложение. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что граждан, вернувшихся на территорию РФ из-за рубежа, будут проверять на антироссийскую деятельность.