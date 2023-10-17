17 октября 2023

В Совете Федерации заявили, что в России безопаснее, чем в Европе

Сенатор Цеков: релоканты должны понять, что в России безопаснее, чем в Европе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы. Москва, прохожие, пешеходы, москва сити
Релоканты вернутся в Россию, так как поймут, что здесь безопасно, считают в Совете Федерации Фото:

Когда россияне, покинувшие страну, поймут, что в России безопаснее, чем в Европе, они вернутся домой. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

«Они сами должны сравнивать свою жизнь за пределами страны и в России. Нормальный человек должен понимать, что Россия сейчас самая безопасная страна в мире для проживания. Во всяком случае среди европейских стран. Надо объяснять, что у нас все нормально. Я думаю, что они вернутся, и многие возвращаются», — Сергей Цеков.

Однако, отметил сенатор, некоторым россиянам может грозить уголовный срок, если они вернутся в Россию. «Но есть и те, которые наговорили себе на приличные судебные сроки. Их надо будет задерживать и судить. Тех, кто помогал вооруженным силам Украины. Их надо наказывать. Они должны за это получить внушительное наказание», — заключил политик.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантам, уехавшим из России и радовавшимся ударам по РФ, не следует возвращаться. В Кремле поддержали это предложение. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что граждан, вернувшихся на территорию РФ из-за рубежа, будут проверять на антироссийскую деятельность.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Когда россияне, покинувшие страну, поймут, что в России безопаснее, чем в Европе, они вернутся домой. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. «Они сами должны сравнивать свою жизнь за пределами страны и в России. Нормальный человек должен понимать, что Россия сейчас самая безопасная страна в мире для проживания. Во всяком случае среди европейских стран. Надо объяснять, что у нас все нормально. Я думаю, что они вернутся, и многие возвращаются», — Сергей Цеков. Однако, отметил сенатор, некоторым россиянам может грозить уголовный срок, если они вернутся в Россию. «Но есть и те, которые наговорили себе на приличные судебные сроки. Их надо будет задерживать и судить. Тех, кто помогал вооруженным силам Украины. Их надо наказывать. Они должны за это получить внушительное наказание», — заключил политик. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантам, уехавшим из России и радовавшимся ударам по РФ, не следует возвращаться. В Кремле поддержали это предложение. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что граждан, вернувшихся на территорию РФ из-за рубежа, будут проверять на антироссийскую деятельность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...